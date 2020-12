Půlnoční bouře. Jsi idiot. Budeš padat k zemi jako prase, slíbil Terminátor Peštovi

Jedna otázka rozpoutala slovní přestřelku. Došlo k ní po půlnoci po turnaji Oktagon 20 v Brně. Do ostré výměny se zapojili zápasníci, kteří si připsali vítězství. Karlos Vémola zíkal mistrovský pás ve střední váze organizace OKTAGON MMA. Viktor Pešta zvládl premiérový duel v polotěžké váze po přechodu z těžké divize. Oba před lety zápasili jako první Češi v UFC. Pešta by rád šel do zápasu s Terminátorem, ale zatím to tak nevypadá. A co rozpoutalo bouři na tiskové konferenci v poslední den roku 2020?