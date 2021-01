Zpátky do ringu? Tyson chce znovu boxovat

Po patnácti letech si vyzkoušel legendární boxer Mike Tyson zase zápas, sice exhibici, ale šel mezi provazy a opět zažil adrenalin z boje. Ve čtyřiapadesáti letech si střihl v listopadu duel s Royem Jonesem. Nejmladší šampion v těžké váze má stále chuť, takže by se měl v tomto roce opět postavit do ringu.

"Mám radost, že jsem odboxoval všech osm kol," řekl Tyson v pozápasovém rozhovoru. "Nebojujeme pro to, abychom získávali tituly, ale pomáhali lidem," připomenul Tyson, který slíbil, že celý svůj honorář dá na charitu.

Před pár dny Tyson na instagramu v rozhovoru s Patrickem Mouratoglouem prozradil více o budoucnosti. „Bylo to zajímavé. Cítil jsem se opravdu dobře, cítil jsem se sebejistě. Cítil jsem, že to znovu dokážu. Příště to bude lepší," citoval Tysona server dazn.com.

Američanův návrat zaujal sportovce na celé světě. „Zahájili jsme Legends Only League a je to opravdu zajímavé. Jakmile jsem oznámil, že se chystám udělat exhibici, ostatní sportovci se chtěli nějakým způsobem zapojit. Naše první show zlomila rekordy. Nyní má každý zájem být zapojen do naší organizace," chlubil se Tyson v rozhovoru.

Pokud se vše bude vyvíjet tímto směrem, musí přijít na řadu logický krok, kdo bude jeho soupeřem? Často je skloňováno jedno jméno - Evander Holyfield. Spolu boxovali už dvakrát, poprvé se radoval Holyfiled, podruhé mu Tyson ukousl ucho. Oficiálně se ani jedna strana ještě nevyjádřila, ale dovršení trilogie těchto legend by zajímalo hodně fanoušků.

„Už žádné výmluvy. Toto je zápas, který se musí stát pro náš odkaz. Řekl jsi, že jsi připraven se mnou bojovat, tak podepiš smlouvu a pojď do ringu, Tysone. Svět čeká, teď je to na tobě. Jsem připraven," reagoval Holyfield hned po Tysonově comebacku.