Procházka zvedá varovně prst. Dej si pozor, šampione! Sám se chystá na top chlapa

Vykřičník a nápis - nebezpečí úrazu. Tuhle značku viděl každý. Jedno virtuální varování vyslal zápasník MMA Jiří Procházka. Adresátem se stal Israel Adesanya, šampion střední váhy, který se v UFC rozhodl přejít ze střední do polotěžké váhy, tedy mezi větší ranaře, kteří mají v rukách větší granáty. Nic ve zlém, jen upozornění, že tady může být nebezpečno.

„Musí být opatrný," nechal se slyšet český zápasník v rozhovoru pro server scmp.com. Nigérijec je v MMA neporažen, má skóre 20:0. Po přechodu do těžší divize má už naplánovaný zápas. A hned jde proti šampionovi. Na UFC 259 bude 6. března bojovat s úřadujícím držitelem pásu, tím je Jan Blachowicz z Polska.

„Adesanya musí být mnohem opatrnější, protože v naší divizi jsou údery nebezpečnější než v 84 kilogramech ve střední váze," vyslovil se Procházka, bývalý šampion japonské organizace Rizin.

Devět kilo, takový je rozdíl mezi oběma divizemi. Přechody mezi váhami nejsou ničím neobvyklým. A pokud přejde šampion, je na něj jinak pohlíženo, má proti ostatním náskok. I proto Adesanya jde na Blachowicze.

„Adesanya je šampion. Stejně jako McGregor byl šampionem v jedné divizi, skočil do jiné a bojoval s jiným šampionem, takže si myslím, že je vše v pořádku. Pokud je někdo šampionem, myslím, že může bojovat s jiným držitelem titulu. Tohle je jednoduché pravidlo, tomu rozumím. Těším se, až ho budeme mít v naší divizi," přiznal se Procházka, který se nyní připravuje na jinou výzvu.

Koncem února bude v Las Vegas bojovat s Dominickem Reyesem, trojkou polotěžké váhy a zápasníkem, který už v UFC šel o titul. Prohrál se současným šampionem Blachowiczem, předtím nestačil na krále a stále aktivní legendu Jona Jonese.

Střepy pro štěstí. Jiří Procházka pojal přípitek po návratu z vítězného debutu v UFC svérázně.

Sport.cz

„Jako bojovník se mi Adesanya líbí. Pokaždé, když se objeví nějaký speciální chlap, s nějakým zvláštním stylem a se zvláštní mocí, chtěl bych proti němu bojovat. Chtěl bych toho chlapa vyzvat, protože si užívám nejen sebe, ale také jde o to spojení, přemýšlení, jak ho uspat. To je něco ve mně, to mě v boji těší. Být chytřejší a užívat si spojení mezi námi," řekl také Procházka, který má před sebou Reyese.

V Brně se připravuje s týmem na jedenatřicetiletého Američana, který má skóre 12:2, poslední dva titulové souboje prohrál. Procházka má skóre 27 výher a 3 prohry, naposledy byl v boji poražen v roce 2015, od té doby jedenáctkrát zvítězil.

„Na zápas se těším. Má (Reyes) velmi zvláštní styl. S mým týmem na tom pracujeme. V přípravě jsme provedli změny, to se mi líbí. Potřebuji zlepšovat svůj styl, to je pro mě motivace. Jsem rád, že mám zápas s chlapem, který je jedním z nejlepších na planetě. Chci ukázat, že jsem mnohem lepší než on," věří si Procházka. Výsledek bude znám 27. února.