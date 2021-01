Pořádně žhavé foto! Bojovnice Mašková zase rozparádila fanoušky

Rok 2020 byl bláznivý. Nikdo na světě nečekal, že bude takový. Přinesl do života lidí situace, na jaké nikdo nebyl zvyklý. Tedy i to, že se sportovní svět zastavoval a pak se znovu rozjížděl. Vše se podle momentální situace opakovalo, jako v začarovaném kruhu. „Ten rok byl opravdu crazy, nicméně bych neřekla, že nějakým rituálním ukončením jednoho roku a přechodem do roku dalšího končí i ty šílenosti. Řekla bych, že se ještě všichni máme na co těšit, a že to bude celkem jízda," ohlíží se za uplynulými dvanácti měsíci.

Do roku 2021 vstoupila, jak jinak, odvážně. Na sociální sítě poslala několik žhavých fotek. Co k tomu mladou dámu vedlo? „Většina příspěvků, které sdílím, je tvořena spontánně. Zmíněná fotka vznikla doma s partnerem," směje se. „Při zpracování fotek mi přišla celkem v OK i na sociální sítě, tak jsem jí tam bouchla. Není to nic, co bych dřív nesdílela, nahota mě nepohoršovala nikdy," dodává bojovnice.

Už několikrát se chystala na zápas, který měl být možná poslední v kariéře. Jenže koronavirus rozhodl jinak a ze souboje sešlo. Mašková netuší, jak to bude dál. „Vždycky jsem říkala, že kariéru nebudu nikdy dramaticky ukončovat, protože nikdy nevím, kdy mi hrábne a budu si chtít něco pinknout," směje se a je znát, že ji absence zmíněné bitvy moc nebolí.

Sandra Medojed Mašková, zápasnice MMA.

Archiv: Sandra Mašková "Medojed"

„Beru věci prostě tak, jak jsou, protože s tím stejně nic nenadělám. A energii, kterou bych dávala do litování vynaložím produktivnějším směrem. Třeba do přítomného okamžiku, protože ten vytváří budoucnost!" tvrdí Mašková, kterou by měla v roce 2021 čekat zásadní životní změna. Měla by se totiž vdát.

„Svatba bude, datum máme. Ostatní okolnosti jsou ve hvězdách, protože to hodně záleží na tom, co nám dovolí vláda, psi a restrikce," hlásí trenérka bojových sportů.

Energie má na rozdávání, s úsměvem ve tváři ale tvrdí, že ji další výzvy směrem k bojovým sportům nelákají. „Období překonávání sama sebe mám tak nějak za sebou a už mě to nenaplňuje. Jediný challenge, který dělám, je s Míšou Dostálovou na OnlyFans. A to jen proto, že nás to prostě baví," naráží na aktivitu na platformě, kde zájemci za její odvážnější žhavé snímky platí.

A když pustí nějakou odhalenější fotku do světa na sociálních sítích, většina fanoušků chválí. Sem tam ale taky dostane naloženo. Třeba jako u snímku z přelomu roku, kde si připíjí v rouše Evině sklenicí vína, kde si v komentáři mohla přečíst přání, aby si v roce 2021 vydělala aspoň na oblečení...

„Když člověk sdílí tyhle fotky, je třeba očekávat jako reakci provokativní komentáře. Tak to je a jsem s tím v pohodě," culí se a tvrdí, že ji komentáře od lidí moc nezasahují. „Když někdo něco komentuje, prozrazuje tím akorát to, jaký sám je. Škoda že lidi moc nechápou pořekadlo, které často papouškují "podle sebe soudím tebe". Pokud by tomu skutečně rozuměli, hodně by přemýšleli nad tím, co napíšou," tvrdí bojovnice, která miluju citát od Anaïs Nin. Ten říká: Nevidíme věci takové, jaké jsou, ale takové, jací jsme my. „Je v něm hluboká pravda."

Fandové tak musí vzít jako realitu, že na sociálních sítích podobný příspěvek sem tam uvidí a projekt OnlyFans pojede dál. „Můžu říct, že si vede skvěle. Nad očekávání. Ani mě nenapadlo, jaký to může být pro mě zdroj poznání," překvapí Mašková a rychle vysvětlí, co ji ke zmíněnému tvrzení vede. „Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí (takové věci, které nás ve škole nenaučí, a přesto jsou běžnou součástí našich životů). Zároveň je projekt pro mě úžasnou příležitostí ke zkoumání a studiu lidské psychiky. Ten projekt mě baví a jsem za něj ráda," dodává.