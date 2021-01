Judisté budou mít před olympiádou mistrovství světa i Evropy

Judisté budou mít před olympijskými hrami v Tokiu za sebou už dvě velké akce. V polovině dubna by se měl v Lisabonu uskutečnit evropský šampionát a od 6. do 13. června by mělo být v Budapešti mistrovství světa. V nově zveřejněné termínové listině mezinárodní federace IJF je naplánovaná i řada turnajů, kde budou moci judisté sbírat body do olympijského žebříčku.

Prvním z nich bude od pondělka Masters v Dauhá, kde se představí David Klammert v kategorii do 90 kilogramů a David Pulkrábek v šedesátce. Od února do května je zatím naplánováno pět turnajů kategorie Grand Slam. Poslední z nich se uskuteční 8. a 9. května v Paříži, která obvykle hostila nejlepší světové judisty v únoru. Kvůli koronaviru je to letos jinak.

Olympijská kvalifikace by měla vyvrcholit na mistrovství světa v Budapešti. Všechny akce jsou závislé na vývoji pandemie koronaviru. Pokud by byl příznivý, mohlo by být turnajů více. "Je tam čas a prostor, jestliže to zdravotní situace dovolí," uvedla IJF na webu.