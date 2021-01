Macek chce titul v Oktagonu, v UFC vidí dva české mistrovské pásy. Procházka je šílenec, anomálie, říká

Co chce v MMA dokázat? Tohle Filip Macek ví. Rád by vyhrál titul v organizaci OKTAGON MMA. Devětadvacetiletý bojovník má na kontě téměř 40 zápasů. Další přidá 30. ledna, bude bojovat s Kostadinem Enevem z Bulharska na turnaji Oktagon 21. „Dobrý soupeř,“ ohodnotil soka zápasník, který má ve svých statistikách jednu zajímavost. Dvakrát v kariéře porazil Davida Dvořáka, který je v současnosti v UFC. Prohrál třikrát za deset let, dvakrát s Mackem. Oba ale zvolili odlišnou MMA cestu.

„Každý jsme si vybrali jinou. David Dvořák je víc disciplinovaný, mně tahle stránka docela chybí, to je škoda. Já jsem jel do Ruska, tam byly možná lepší peníze, David to jel jinak a udělal dobře," vzpomíná Macek na výhry z let 2010 a 2012.

Od jejich posledního zápasu má Dvořák za osm let patnáct výher, žádná porážka. Macek je na poměru 15:10. Macek chce titul v Oktagonu, Dvořák míří do TOP 10 v UFC. „David se mi jako zápasník líbí. Je to v pohodě týpek, jsme kamarádi, občas spolu spárujeme. Přeju mu, aby vyhrál v UFC titul. Je ale pravda, že když se kouknu na některé frajery, tak jsou brutální, jenže David Dvořák je strašně chytrej, k tomu má ještě čas. Proč by na to nemohl mít, vždycky proti vám stojí lidi. Dvě ruce, dvě nohy a jedna hlava. On změnil přípravu, má mnohem lepší podmínky, může se hodně posunout, takže může titul vyhrát," predikuje Macek možný Dvořákův úspěch.

Občas slýchává, proč on není v UFC, když tohoto soka dvakrát porazil. Má na to jednoduchou a výstižnou odpověď. „Nejsem David Dvořák," usměje se, ale dvou skalpů si cení. „Za každou výhru jsem rád, zvlášť když by to bylo nad frajerem, který bude mít titul v UFC. A že já nejsem v UFC? Kdybych tam byl, nestaly by se jiné věci, které se mi staly. Takhle to beru, takhle to mělo být," nerýpe se zápasník Reinders gymu v minulosti. Důležité pro něj je, že ho MMA naplňuje.

„MMA je jako život. Někdy mě to baví, někdy nebaví, ale když to dlouho nemám, tak mi to fakt chybí. Jak jsem dělal na střechách, tak jsem asi měsíc nebyl na tréninku, a to mi už fakt chybělo, musel jsem začít. Žádný sport, žádné endorfiny, emoce, nepotkáváte kámoše, nebavíte se o podobných věcech, chybí i ty blbý kecy, to žvanění. Chyběli mi lidi, kteří dělají a milují stejnou věc. S těmi si rozumím nejvíc," přiznává Macek, který Dvořákovi fandí, přesto v UFC vidí ještě větší české želízko na titulový pás.

„Jirka Procházka má největší šanci udělat titul. A on ho fakt vyhraje, on je šílenec. Ten to bude mít brzy, on je anomálie. Před lety se mu lidi smáli, že je magor, co předváděl, a teď se ho všichni ptají, jak to dělá. Je hustej. To, co ukázal při premiéře v UFC, to se tam často nevidí. Dobrý byl jeden komentář, který ho přesně vystihl - Procházka je čitelný jako Braillovo písmo," usmál se Macek, který myslí na titul v Oktagonu. „Tohle dlužím hodně lidem. Dokud to půjde, budu zápasit."

I když v minulém roce vše ovlivnil covid-19, žije nyní v době, kdy je MMA na vzestupu. „Před pár lety jsme si skoro nedokázali představit, že budeme mít víc zápasníků v UFC. A teď? Loni zápasili Pudilová, Dvořák, Procházka, na Slovensku Klein, to je brutální. MMA roste, to je super."