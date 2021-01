Povede cesta Pudilové zpět do UFC přes Slovensko?

Dostane se Pudilová přes slovenský dril zpět do UFC? „Lucka má potenciál se dál někam dostat, ale chce to mít pevnou ruku a řád. Ona potřebuje dlouhodobě trénovat a trochu se zlepšit ve všech oblastech, potom má potenciál velký. Jinak to hraje na srdce a na to, že je bojovnice,“ je přesvědčený Petr Kníže, u něhož se v Monster gymu Češka připravovala, ale na další spolupráci nedošlo.

Pudilová dále nehledala v českém MMA prostředí, sáhla k sousedům. OFA gym získal jméno, které má ve svém životopisu UFC. A takových moc v Česku a na Slovensku není.

„Tohle beru jako pozitivum, přece jen byla v UFC. Podle mě ukáže ještě pěkné zápasy, možná se ještě dostane do UFC, uvidíme. Zatím bojuje pod Oktagonem a myslím, že tam má několik zajímavých soupeřek. Tam ji čeká ještě hodně práce, věřím, že když půjde o titul, pobije se o něj. Nyní nám jde o to, aby se naplno ukázala v Oktagonu,“ popsal současný stav pro fightclubnews.cz slovenský trenér Ilja Škondrič.

Pudilová má nyní skóre 9:6, soupeřka 4:2. Waliczeková se měla potkat s Pudilovou už v listopadu loňského roku na galavečeru Oktagon 18, ale zdravotní problémy soupeřky zápas neumožnily.

„Velmi dlouhou dobu čekám na zápas s takto zkušenou zápasnicí, jako je Lucie Pudilová, a proto jsem velmi ráda, že mi organizace OKTAGON MMA dala druhou šanci. Využiji toho a ukážu se v nejlepším světle,“ věří svým schopnostem v civilu policistka. „Kdyby mohla, trénovala by osm dní v týdnu,“ řekl o ní trenér Damian Hercyzk pro server tvp.pl.

Případný návrat do UFC je v tuto chvíli teorií, myšlenkou, snem, nejdříve musí Pudilová přesvědčit svými výkony a hlavně výhrami. Za své působení pod americkou organizací stihla sedm zápasů, dva vyhrála.

Před rokem v UFC skončila, od té doby prožila v MMA jednu prověrku, tu zvládla. Na konci ledna přijde další boj. Následovat by mohly v budoucnu souboje s Lucií Szabovou, Terezou Bledou, to jsou jména, která jsou hodně vidět. Jsou to možné soupeřky v bitvě o titul? „Pokud má jít o titul, tak to je Bledá nebo Szabová. Uvidíme, jak se to celé vykrystalizuje, koho organizátoři do toho přizvou. Teď Lucku čeká kvalitní Polka, počkáme, jak vše dopadne. Potom budeme moudřejší,“ nechce Škondrič předbíhat.