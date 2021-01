Nečekané trable Muradova na letišti při odletu na UFC. Zasáhnout musel nadřízený

Takové trable nečekali. Odlet Machmuda Muradova do Abú Zabí na UFC se neobešel v Praze bez problémů. Hodinová fronta na odbavení a poté potíže. Podle zaměstnankyně letiště neměl Muradov s trenéry Petrem Knížetem a Lukášem Bártou všechny potřebné náležitosti. Nakonec musel zasáhnout nadřízený a trojice patnáct minut před odletem spěchala k letadlu do Frankfurtu.

„Netuším, co je za problémy. Nejdříve byl problém s druhým letem, pak že nemáme aplikaci, ale tu nepotřebujeme, my nebudeme ve městě, budeme jen na hotelu, nakonec nadřízený (slečny za přepážkou) řekl, že to hned vyřeší. Já jsem v pohodě, ale Mach drží váhu, takže je nervózní," našel si čas na rozhovor během čekání Kníže.

Muradov už tak klidný nebyl, jelikož už omezuje jídlo kvůli váze směrem k zápasu 23. ledna, kdy na něj čeká Američan Andrew Sanchez. Začátek cesty před svým třetím zápasem v UFC nebyl ideální. Uzbecký Čech přišel na čas i o svůj úsměv.

„Má moc ráda svoji práci, hodně věcí chtěla, pořád ji něco chybělo, všechno jsem měl, ale už je to v pořádku. Všechny dokumenty jsou v pořádku, nakonec všechno super," oddechl si Muradov, který strávil poslední týdny v polském Ankosu, kde měl tvrdé sparingy.

„Obecná příprava probíhala stejně, Mach strávil tři týdny v Polsku na sparingách, kde měl vhodný typy jako Sanchez, takže si myslím, že to je ok. Kluci tam zápasí v KSW, mají vysokou úroveň, takže super," byl před odletem spokojený Kníže, který se vrátil z Polska ve čtvrtek, kde se připravoval na 30. ledna, kdy má zápas pod organizací OKTAGON MMA. Vyspal se, vzal nové věci a směr Abú Zabí.

Zde je program přesně daný. Dva dny v karanténě kvůli covidu, poté dva tréninky denně, regenerace a samotný zápas. A to na kartě, kde bude bojovat také Conor McGregor.

„Je mi to úplně jedno, s kým zápasím na kartě, jdu za vítězstvím. Jednou to bude tak, že já budu mít hlavní zápas a jiní budou se mnou zápasit na kartě," věří si Muradov. Stejně jako na zápas se Sanchezem.

„Je hratelný, je to wrestler, těším se na zápas. V postoji jsem mnohem rychlejší, sice má hodně zápasů v UFC (osm), ale jsem určitě lepší," loučil se s Prahou Muradov a trenéři, když pospíchali, aby stihli letadlo.