Plnou parou vpřed. Holloway v UFC předvedl šílenou jízdu, soupeř zázrakem vše ustál

Holloway opět předvedl, proč drží rekord v signifikantních úderech v UFC. Má jich nejvíce. Do konce zápasu zbývalo 90 sekund a on byl v takové ráži, že mluvil na komentátory zápasu. Vykřikl, že je nejlepším boxerem v UFC.

Devětadvacetiletý Američan u bodových jednoznačně zvítězil (50-43, 50-43, 50-42). Hlavní zápas večera, kam mohli poprvé od března 2020 diváci, byl jednou z nejvíce jednostranných záležitostí v historii UFC. Přesto šlo o skvělý fight. Bývalý šampion předvedl jeden ze svých nejlepších zápasů kariéry.

"Kattar je pes, ale jak jsem řekl, požehnaný expres se valí, dokud neskončí kola. Pokud to zvládnu, pokud to rozhodčí vydrží, pořád dopředu, žádná brzda, plná pára vpřed, dokud nezazní poslední gong," řekl po zápase Holloway.

Ve druhém kole Holloway trefil soupeře sedmapadesátkrát a konec zápasu nebyl daleko. Jenže proti němu stál bojovník s železnou hlavou. Tohle byla boxerská show, která stále gradovala. Po čtyřech kolech byl Holloway na 250 přesných úderech, ve čtvrtém jich nasázel 87, ale Kattar stále držel, ukázal srdce, tvrdost, i když byl několikrát před ukončením. Stále stál a bojoval. Občas se stačil i usmát.

„Miluji box. Rád dávám údery do obličeje, ale myslím, že jsem dnes večer našel novou lásku. A to jsou lokty do hlavy, takže to bylo docela v pohodě," řekl také vítěz po zápase. Právě jeho zápas s Kattarem byl vyhodnocen jako nejlepší fight večera.

Duel ocenil také prezident UFC Dana White. „Myslím, že lidé o Maxovi stále pochybují a myslí si: Ukáže se starý Max? Vzdejme ale také úctu Kattarovi, kterou si zaslouží. K velkému boji jsou zapotřebí dva. Bylo to neuvěřitelný."

K výjimečnému duelu se vyjádřili další zápasníci. Jeden shrne vše. „Absolutně neskutečný výkon. Gratuluji vítězi a šílená výdrž od Kattara. Tohle jsou skuteční bojovníci," napsal na sociální sítě Alistair Overeem, těžká váha UFC.