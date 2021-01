Nejtvrdší sparingy, před UFC se jde na krev. Tohle je pro mě zábava, miluju dřinu, říká Procházka

Tato sestava budila respekt. Nadneseně by se dalo říct, že si parta bojovníků přijela poměřit síly se zápasníkem UFC. A to v Brně. Do Jetsaam gymu v minulých dnech zavítala česká špička bojových sportů. Všichni přijeli, aby otestovali a zatopili Jiřímu Procházkovi, který má na konci února vypsaný druhý fight v UFC. V Las Vegas půjde do klece s Dominickem Reyesem, bojovníkem, který poznal už i titulovou bitvu pod americkou organizací.

Pětiminutová kola, kde se na Procházkovi postupně všichni pozvaní točí. „Jirka je teď ve fázi přípravy, kdy jsou nejtvrdší sparingy, je to fakt na krev," přiznal Miloš Petrášek. On byl jedním z těch, který byl pozván. Dále například těžká váha Michal Martínek, elitní postojáři Tomáš Hron, Matěj Peňáz. A to nebylo vše.

„Tentokrát jsem toho schytal docela dost. Tohle k tomu patří, takový sport je. Člověk musí počítat, že nejen rozdává, ale taky občas dostává. Člověk si na to musí zvyknout a trochu se nad tím povznést," usmíval se Peňáz, který měl na obličeji stopy po boji.

„Jsou to cizí lidi, na který není Jiří zvyklý z tréninku, musí hned načíst jejich styl, pohyb a během chvilky odhadnout jejich slabá místa," okomentoval sparingy trenér Martin Karaivanov, který s Jaroslavem Hovězákem vše pečlivě sledovali.

Nejde o zápas, ale tento trénink nejvíce imituje reálný boj. Nápor na fyzičku, kterou ubírá stres, rány, po kterých zůstává na pár dní památka. Šrámy, modřiny, monokly, naraženiny. Poznání, které je lepší prožít v tréninku než až při samotném souboji v oktagonu.

„Nezapnul jsem úplně na 200 procent jako při zápase, ale můžu si simulovat chvíle, kdy kolem mě lítají údery a já si můžu zapnout plný režim, kdy se pohybuji mezi údery. V tom nacházím pocit klidu, získám přehled v těžkých situacích. Na tohle jsou teď tyhle sparingy nejlepší," ví Procházka.

Na sparingy není stroj, který by pomohl, technika. Tohle je čas, který si musí každý prožít, dostat pod kůži, tady se odhalují nedostatky, kdy je zápasník pod tlakem. „Je v nejlepší formě, co jsem ho kdy zažil. Spároval jsem s ním před Oezdemirem, před zápasy v Rizinu, teď je fakt tvrdý, rychlý. Skoro se nedá hodit na zem, což si myslím, že v zápase s Reyesem nenastane. Jirka je na tom mega dobře," ocenil Procházkovu formu Petrášek.

Vše má svůj čas v hierarchii přípravy: technika, síla, výbušnost, fyzička, sparingy, rychlost, přesnost. Procházka je nyní v polovině. „Máme nyní fázi tvrdých a kontrolních sparingů. Po novém roce jsme se dohodli, že budou tvrdší sparingy, dohodli jsme se s kluky z Reinders týmu a přijeli Jiřího prověřit. Pak už vše začneme více házet do rychlosti a přesnosti, abychom předešli zraněním, nemocem, taková dopinkávací fáze přípravy," nastínil Karaivanov program do 27. února, kdy půjde Procházka do zápasu.

Teď je období, kdy bolí tělo, ozývá se, chtělo by povolit, ale teď se tlačí na pilu. Hlava nesmí podlehnout. Sparingy nejdou vynechat. „Je to tvrdá příprava, ale pro mě to je zábava. Takhle jsem se to naučil vnímat a jsem za to rád. Tahle změna pohledu je pro mě osvobozující. Zamiloval jsem si tvrdou dřinu a můžu makat naplno," nestěžuje si český zápasník, který přešel před rokem do UFC z japonského Rizinu, kde získal mistrovský pás v polotěžké váze.

Žádné tréninky v zahraničí, riziko nemoci covid-19 je velké, proč riskovat, když se jde připravit i na domácí půdě. Takové rozhodnutí padlo v Brně. „Tréninky nejsou tak početný, ale jsou o to intenzivnější," připomíná Procházka.

„My se s Jiřím známe dlouho, začínal jsem s ním v Brně. Pro mě to je super, baví mě to a cítím, že se můžu zlepšovat. Vidím, jak on se zlepšuje v postoji, i psychicky, i zápasově. Jsem rád, že se s ním můžu takhle porovnávat," přiznává Peňáz, který už také nahlédl do MMA. I on má v hlavě myšlenky na zahraniční angažmá v MMA organizaci. Příprava se zápasníkem UFC ho může posunout. Teď jde ale o Procházku.

„Dobrý, pohoda. Až na pár naraženin je všechno v pořádku," loučil se s dalším jedním dnem Procházka. A zítra zase. Na konci 27. února bude stát Reyes a reálný boj. Tam už nepůjde o zkoušku.