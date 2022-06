UFC je jen pro ty nejlepší. Chuť slavné organizace okusilo již šest Čechů

V posledních letech se dostává MMA stále větší pozornost a využívají toho také čeští zápasníci. Ti se i díky popularizaci mají větší šanci dostat se do UFC - nejznámější světové organizce. Zatím se to podařilo pouze hrstce českých zápasníků. Aktuálně největšího úspěchu dosáhl Jiří Procházka, po té co 12.6. 2022 získal pás šampiona v polotěžké váze.

Foto: UFC Jiří Procházka se stal novým šampionem polotěžké váhy UFC.Foto : UFC

