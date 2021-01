Maturita a titul v Oktagonu. Kometa Bledá mění váhu a myslí na zahraniční angažmá

Máte speciální požadavky na soupeřky, že se tak složitě hledají?

Já nemám žádné speciální požadavky, jediný je, abych měla soupeřku. To chci, nic víc. (smích)

Co víte o polské soupeřce?

Ještě jsem na ní tolik nekoukala, stejně se více soustředím na sebe. Věci, co bych mohla dělat, to mi simuluje André (trenér Reinders) třeba na lapách. Jsem v přípravě celý rok, zápasy se mi rušily, měla jsem první profi zápas, ještě předtím byl Underground, takže celý rok 2020 jsem byla v přípravě.

Jak s odstupem času vzpomínáte na vítěznou premiéru v profi MMA?

Byl to úplně jiný pocit než v amatérech. Měla jsem obrovskou radost, bylo znát, že to je úplně jiná liga, na tohle se člověk musí připravovat úplně jinak.

Co jste změnila?

Od prvního zápasu se změnilo to, že měním váhovou kategorii. Nastupovala jsem v 61 kilech, i když jsem ta kila ani neměla, což jsem pocítila potom v zápase, protože soupeřka měla i o devět kilo víc než já. Potom je znát, když se mám tahat s ženskou, která má sedmdesát kilo a já mám šedesát. V den vážení jsem mohla jíst ještě koblížky. Proto jsem se rozhodla přejít do kategorie do 57 kilo.

Jak se v ní cítíte?

Váhu budu mít až na vážení, ale celkově se cítím rychlejší, dynamičtější.

Máte už plán, jak shodit kila?

Dvě kila dám stravou a zbytek lehce odvodním, protože budu odvodňovat poprvé, ale tohle by neměl být problém.

Jsme na začátku roku 2021, jaké máte plány?

Líbil by se mi titul, i když je to složitý, když mám jen jeden zápas. K tomu mi ubíhá čas, chtělo by to do zahraničí. Po tomto zápase bych si ráda dala ještě jeden, protože potom mě čeká maturita a nevím, jak to budu se zápasy stíhat. Je složitější shánět třeba soupeřku do měsíce. Uvidíme.

Maturita, jeden z životních kroků na soukromé sportovní podnikatelské škole?

Teď to bylo trochu složitější, připravovala jsem se na zápas v listopadu, školu jsem odložila. Pak jsem se připravovala na zápas v prosinci, školu jsem zase odložila. Přišly Vánoce, nový rok, příprava na lednový zápas. Vychází to špatně a pololetí mi končí v den zápasu.

Trochu se vám to kupí, kde budete mít větší nervy?

Větší budou asi při maturitě. (smích)

Co je víc - maturita, titul?

Doufám, že maturita bude. Cíl ve sportu je titul a možná zahraničí. Tam si myslím, že by to mohlo být při hledání soupeřek lehčí, v Česku jsem docela vypromovaná, v zahraničí bych musela bojovat nějakou dobu o jméno. Taky je to nejrychlejší cesta do vysněného UFC.

Můžete říct, jaká je situace ohledně zahraničního angažmá?

Snažím se jednat, pokud mi vyjde tento zápas, mohlo by se to posunout dát. Konkrétně o tom ale hovořit nemohu.