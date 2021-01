Neporažený šampion dal naději. Rozhodne o jeho návratu matka?

„Dosáhl na vše, co chtěl dosáhnout. Teď tu máme zápasy McGregor vs. Poirier a Chandler vs. Hooker. Řekl, že zápasy bude sledovat. Také chce vidět něco velkolepého. Když mu vyzyvatelé předvedou něco extra, mohl by se vrátit a zápasit," řekl White.

Dvaatřicetiletý zápasník ukončil kariéru po hladkém říjnovém vítězství nad Justinem Gaethjem. Obhájil pozici šampiona lehké váhy a bezprostředně po zápase oznámil s odkazem na slib daný matce po otcově smrti konec své profesionální dráhy.

Po týdnech spekulací, co by mohlo či nemohlo nastat, přidal svůj pohled také trenér dagestánského bojovníka. Podle Javiera Mendeze mohou White i Nurmagomedov plánovat cokoliv, jenže je tu ještě třetí osoba, která může všemu dát směr. A to je zápasníkova matka.

Mendez si myslí, že vše, co Nurmagomedov a White plánují ohledně potencionálního návratu do UFC, neznamená nic, pokud zápasník nedostane požehnání od své matky. „Slíbil jsem své matce, že tohle bude můj poslední zápas. Takže tady jsem bojoval naposledy," prohlásil neporažený bojovník na podzim.

Otec mu byl trenérem, rádcem a mentorem, v minulém roce zemřel. Matce dal slib, že končí, že bez táty v zádech nebude v kleci bojovat.

„Musí následovat matku. Pokud jde o mě, jeho matka mu musí dát souhlas. Je to skvělý člověk, pokud se rozhodne vrátit poté, co uvidí někoho, kdo bude hodný s ním bojovat, bude se muset zeptat také matky," řekl pro RT Sport Mendez.

Tento víkend může být jasněji. V sobotu jsou na programu v Abú Zabí dva zápasy, které bude Nurmagomedov bedlivě sledovat: McGregor vs. Poirier a Chandler vs. Hooker. Pokud některý ze zápasníků předvede výjimečný výkon, může v Rusovi opět zahořet oheň bojovníka. Co na to poté jeho matka?