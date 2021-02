Doufám v životní sezonu, přeje si český reprezentant. Olympiáda by dostala jeho sport na výsluní

Je jeden z nejlepších a má velký a odvážný sen. Tím je účast na olympijských hrách a zisk medaile pod pěti kruhy. Artur Omarov se narodil v Dagestánu, ale dětství prožil v Chomutově. Český zápasník reprezentuje svou novou vlast už jedenáct let. V prosinci vybojoval bronz na Světovém poháru, teď ho čeká kvalifikace na olympiádu. „Doufám, že to bude všechno tak, jak jsem si vysnil,“ přeje si dvaatřicetiletý zápasník.

Olympiádu máte v hlavě, ale nejdříve musíte uspět v kvalifikaci, kdy půjdete do boje?

Dostali jsme termíny kvalifikací. Jedna by měla být evropská, ta má proběhnout v březnu a světová v červnu. První je v Maďarsku, druhá je v Bulharsku a z obou postupují jen finalisté, takže síto na olympiádu je hrozně tvrdý, i přesto věřím, že se kvalifikuju. Doufám, že to bude všechno tak, jak jsem si vysnil.

Dodalo vám sebevědomí 3. místo na prosincovém Světovém poháru v Bělehradu?

Strašně moc, měsíc předtím jsem prodělal covid, nevěděl jsem, jestli vůbec pojedu, jak to bude probíhat. Cítil jsem, že forma není ideální, ale i přes tento handicap se nám podařilo bojovat o medaile, což pro mě a pro český zápas strašně moc znamená. Doufám, že tohle bude životní sezona. Už několikrát jsem bojoval o postup na olympiádu, několikrát mi to uteklo o bod, o jeden zápas, o posledních 20 vteřin. Doufám, že tuhle smůlu konečně prolomím.

Mohou vám pomoct tréninky s MMA zápasníky, když se taháte?

V obecné přípravě asi ano, třeba fyzicky, můžu se tahat se stokilovými chlapy. Kluci za mnou jezdí do Chomutova, nespárujeme čisté MMA, oni mi pomáhají v zápasení, aby si ho zlepšili. Oni pomáhají mně, protože ti kluci jsou na tom kondičně a silově hrozně dobře.

Když budeme spekulovat, pokud by vám vyšla olympiáda, je reálný poté zápas v MMA do konce roku?

To je strašně těžký říct, já totiž nevím. Já už chtěl zápasit v roce 2020, ale celkově to nevyšlo, olympiáda byla posunuta. Byl jsem na vážkách, nakonec jsme se rozhodli, že ne, až po olympiádě. Nechci si na sebe uplést bič. Chtěl bych, aby vyšla olympiáda, pokud nevyjde, uvidíme, co bude dál, přesný plán nemám.

Do olympijských kvalifikací je ještě čas, jste už přesto nervózní?

Předchozí kvalifikace mě poučily, už jsem zase o něco zkušenější. Kolikrát se nekvalifikoval ani olympijský vítěz na další olympiádu. Tvrdím, že každý, kdo je na olympiádě, má obrovskou šanci vybojovat medaili. Už i ty borce, který jsem porazil v kvalifikacích a světových soutěžích, tak medaili získali nebo o ni bojovali. Říkám si, že tu šanci můžu mít taky. Základ všeho je se tam dostat.

A pak mířit za cenným kovem...

Medaile by zápasu pomohla, což se třeba projevilo v judu po zlatu Lukáše Krpálka. Medaile pomůže každému sportu. Pokud je olympijská, tak je stonásobně větší šance, že to zaujme mladší populaci i různé sponzory. Nechci říct, že zápas zaniká, ale není o něj takový zájem. Díky medaili z olympiády by mohl být na výsluní. Pak by se mohl vyšvihnout mezi elitu sportu. Pokud bych to byl já, budu nadšený, ale ať už pomůže kdokoliv z nás, tak to bude přínos. Doufám, že to přijde v nejbližší době.

Teď ještě aby olympiáda proběhla, bude?

Furt věřím, že bude, já jsem ani nepočítal s tím, že se olympiáda posune, nevěřil jsem tomu. Stalo se, přesto věřím, že se to opět nestane. Budu se připravovat na kvalifikace, olympiádu a udělám všechno, abych přivezl medaili. Tuhle medaili si zaslouží Česká republika, rozhodně to bude pro Českou republiku, ale nezapomínám ani na svoji rodnou zemi Dagestán, kde jsem se narodil. Zásluha bude patřit i jim, ale tady žiju už od mala, takže tuhle medaili si zaslouží jednoznačně Česká republika.

Jak vy jako klasický zápasník koukáte na MMA?

V MMA se rozvíjí úplně všechny druhy dovedností: gymnastika, síla, kondice, různé techniky, proto mi přijde jako rozšířený sport, není to jednostranný sport, je strašně pestrý, proto mě tento sport zaujal a nadchl.

Zápas se nevyhřívá na vrcholu popularity, MMA je na tom opačně, jak na tento fakt hledíte?

Zápas je na chovstu v tomhle směru, ale zápas je pro mě srdcová záležitost. Zápas pro mě strašně moc znamená už od dětství, neumím si život bez toho představit. MMA beru jako doplněk, až skončím se zápasem. Třeba po olympiádě, případně až přijde čas, tak mohu přejít k MMA. Myslím, že tohle by bylo pro mě příjemný zpestření.