Výjimečný McGregor se vrací. Co předvede, dojde na irské peklo?

Je tu, po roce se vrací do oktagonu Conor McGregor. Bojovník, který budí emoce, dokáže fanoušky pohltit svými vyjádřeními, ten, který je extrovert, někdy přestřelí, ale nikdo mu nemůže upřít, že posunul povědomí o MMA po celém světě. Ze soboty na neděli se mu v Abú Zabí postaví Dustin Poirier, jenž s McGregorem prohrál v roce 2014 za 106 sekund. Co přijde teď? Tady máte tipy z české bojové scény.

Jak podle vás dopadne hlavní zápas na galavečeru UFC 257: Conor McGregor vs. Dustin Poirier?

Jiří Procházka, zápasník MMA

„Věřím, že i podruhé McGregor vyhraje, nechť zvítězí lepší. Moje sympatie má určitě McGregor. Myslím, že to můžu říct na plnou hubu, v tomhle je Conor jeden z mých vzorů. V určitých situacích a chvílích byl mým vzorem, když jsem si říkal: pane jo, to je něco. Tohle ukazovat, to je Master league. I díky němu jsem v MMA uvěřil tomu, že můžu sám cokoliv prosadit."

Matúš Juráček, zápasník MMA

„Myslím si, že vyhraje Conor, on je výjimečný. On je jediný, který Chabibovi zavařil. Další soupeři si potom už neškrtli. I když Conor tahal za menší provázek, tak stejně předvedl top zápas. Jediný Chabib je lepší než on. Jeho box, wrestling, zem, tam není nic špatně, navíc to je zápasový typ. Umí ukázat irský peklo. Netroufám si tvrdit, jestli to bude na body, K.O. v prvním kole, ale tipuji, že vyhraje Conor."

Machmud Muradov, zápasník MMA

„První, maximálně druhé kolo vyhraje Conor. Dustin je dobrý, mám ho rád, ale psychicky na Conora nemá."

Martin Karaivanov, trenér

„Kolem McGregora je aura, on má obrovský jméno. Vzhledem k tomu, co má za sebou, čeho dosáhl, jaký komfort má na účtu, nevím. Já bych to bral spíš jako poslaní, ale jít do takto vrcholového zápasu, mně by se nechtělo, ale každý jsme jiný. Může přijít připravenější, tvrdší, agresivnější, uvidíme. V těchto zápasech nemám favorita. Rád se na oba podívám, určitě to bude dobrý zápas, ale není to zápas, kde bych měl favorita."

Petr Kníže, trenér, zápasník MMA

„Teď jsem Conorovu připravenost nesledoval, ale myslím si, že to bude probíhat jako posledně."

Miloš Petrášek, zápasník MMA

„Myslím si, že vyhraje McGregor. Od posledního zápasu se Poirier hodně zlepšil, ale v odvetě je i po letech těžké najít na toho člověka recept. Sám to znám, když jsem šel s Kimballem. Kdo vyhrál první zápas, má ve druhém navrch."

Matěj Peňáz, zápasník MMA, kickboxer

„Zápas budu určitě sledovat, mám rád oba zápasníky, docela se mi líbí jejich styl, oba jsou leváci. Stylově by měl asi Conor McGregor vyhrát, technicky a po boxerské stránce mi přijde lepší. Pokud bude dobře fyzicky připravený, věřím, že vyhraje."

