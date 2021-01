Zápas ve tři ráno? Muradov trénoval v Abú Zabí v noci. Za výhru dostal dort a šampaňské

Třetí přílet do Prahy z UFC a opět vítězný. Machmud Muradov v úterý ve 22 hodin přiletěl do Prahy z Abú Zabí, kde v neděli ráno porazil Andrew Sancheze, třetí kolo T.K.O. Výhra, radost a k tomu bonus za výkon večera 50 tisíc dolarů. Není divu, že Uzbek žijící roky v Česku přistál s úsměvem na tváři.

Po zápase jste řekl, že nejste spokojený s výkonem, stále si to myslíte?

Já jsem vždycky šťastný. Všechno jsem si promyslel potom, ale mohl jsem být ještě lepší. Hlavní je, že mám třetí výhru. Na začátku jsem měl mít zápas ve tři v noci, na ten čas jsme se připravovali, ale pak nás přehodili na sedmou.

Byla tohle velká komplikace?

Hodně velká, do rána jsem vůbec nespal, přes den jsem taky nemohl usnout, protože jsem hubnul, potom nabíral. Ale nevadí, nebylo to úplně na sto procent, ale dobrý, výhra je doma.

Trenér Petr Monster Kníže o nočních trénincích Mně nechutnalo, že jsme chodili ve tři hodiny ráno trénovat. Aktivovat tělo na výkon v takový čas, je těžký. Mach to zvládal lépe, protože je zvyklý chodit spát později. Osm dní jsme chodili trénovat ve tři hodiny ráno, dali jsme si jídlo a šli spát. Pak nám změnili čas a my v tu dobu už měli půlnoc, to už za den nezměníte, to se projevilo v zápase. Na druhou stranu jsme byli rádi, že jsme na hlavní kartě. Naštěstí to dopadlo dobře, ale viděl jsem, že Mach nebyl ve své kůži, byla tam trochu nesoustředěnost. Výkon byl ale dobrý, vyhráli jsme všechna tři kola.

Hned po konci zápasu jste přeskočil klec a něco si povídal s prezidentem UFC, co vám řekl Dana White a vy jemu?

(smích). Děkoval jsem mu, že nám furt dává práci, i když se ve světě všechno zastavilo. Díky takovým lidem máme stále stejné výplaty. Je neuvěřitelné, jak se sport vrací, k tomu tam byli i nějací fanoušci.

A řekl jste mu opravdu, aby si vás přidal na instagram?

Jasně, to byla taková sranda, líbilo se mu to. Potom mi na hotelu řekl, že se mu to líbilo.

Petr Kníže o přivítání na hotelu Když jsme vyhráli, odvezli nás na hotel, podívali jsme se na Conora, to bylo ale nezáživný, protože to bylo rychlý, dali jsme si snídani a šli spát. Žádné velké oslavy nebyly, ale příjemný a zábavný bylo přivítání na hotelu, celý personál se choval příjemně, chystali pro nás překvapení. Na pokoje nám dávali panáčky, pro vítěze nealkoholické šampaňské, dort pro vítěze, personál se choval výjimečně.

Co vás teď čeká?

Pojedu domů, užiju si rodinu. Po zápase mi asi padesát lidí psalo, kdy bude další zápas a já byl chvíli po zápase (smích). Teď si odpočinu, ale když mi zavolají, proč ne. Chci zápasit, dělám to pro moji budoucnost. Jsou to i kroky pro Uzbekistán a Česko. Když my budeme vyhrávat, UFC zase přijede do Prahy i do Uzbekistánu.

Kdy letíte do Uzbekistánu?

Pátého, šestého letím, mám tam nějaké povinnosti, chtěl bych vidět mámu. Pak asi společně s našimi rodinami pojedeme na dovolenou.

Kdy očekáváte další zápas?

Nevím, uvidíme.