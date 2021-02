Jedu jako mašina. Mým snem je titul v Oktagonu, touží po úspěchu Pudilová

Prosinec výhra, leden výhra. Taková je MMA statistika Lucie Pudilové pod organizací OKTAGON MMA. V sobotu porazila Martu Waliczekovou z Polska na body. Nyní si dá česká zápasnice týden volna, poté se vrátí zpět do přípravy. „Zápas byl přesně takový, jaký jsem ho předpokládala. Věděla jsem, že bude chtít pracovat z ústupu. Věděla jsem, že si to budu muset vydřít, věděla jsem, že to bude bolet,“ vrátila se šestadvacetiletá zápasnice k víkendu.

Když zápas skončil, věřila jste, že vám zvednou ruku?

Věděla jsem na sto procent, že jsem vyhrála. Celou dobu jsem tlačila, dávala jsem čisté údery do hlavy. Ona sice kopala, ale většinou do krytu, případně do těla, do nohou, to není tak bodovaný. V posledním kole jsem si pozici upevnila, když jsem ji asi tři minuty držela na pletivu. Nevím, jestli to lidi vědí, to jsou body pro mě. Ona měla možnost se z toho dostat, ale neměla obranu a nedokázala přetlačit moji obrovskou sílu a energii, kterou jsem do toho dala. Byla dvakrát na zemi, celý zápas jsem si uvědomovala, co dělám. Neudělala bych v zápase nic jinak. Děkuju fanouškům, kteří dokázali ohodnotit výkon dvou bojovnic.

Pod organizací OKTAGON MMA máte za sebou druhý vítězný zápas, jak to vypadá s dalším?

Dám si teď volný týden s rodinou a od příštího týdne naskočím znovu do tréninků. Pokud přijde nabídka na další zápas, beru, není na co čekat.

Máte vyhlédnutou soupeřku?

Nechci si vybírat. Když přijde soupeřka ze zahraničí, vezmu ji, když z domácí scény, vezmu ji. Nechci si vybírat.

A stále v bantamové váze, tedy do 61,2 kilo? Je možný, že byste šla příští zápas o váhu níže, ve které jste nastupovala dříve?

57 jsem chodila dost dlouho v UFC, teď chodím 61, můžu jít 57, ale chci se držet v 61, protože to je váha, která je v UFC považována, že v ní jsou nejlepší zápasy, protože tam jsou holky silný a rychlý. V této váze vidím nejlepší bojovnice. I to je důvod, proč chci být v této váze. Zvládla bych i jiné váhy, ale nechci skákat od hrušek k jablkům. Jestli chce někdo bojovat z jiné váhy se mnou, ať si přijde za mnou a vyzve mě. Neplánuji přechod do jiné váhy.

Budou další tréninky pokračovat střídáním mezi Bratislavou a Příbramí?

Chtěla bych tréninky ještě více zintenzivnit, dám tomu více. Toho se chci držet, budu pendlovat. V Příbrami mám celou rodinu, sem se ráda vracím a v Bratislavě je super, že se soustředím jen na trénink a makám. Vyhovuje mi to takto střídat.

Jak žijete v Bratislavě, co stihnete mimo tréninků?

Trénink, domů, trénink a takto dokola. Nakoupím si, uvařím, v gymu mám kamarády, jinak nevyhledávám jinou společnost, nechci se rozptylovat, vím, že tam jezdím trénovat, to je pro mě podstatný. Trénink, odpočinek, jídlo, takhle to mám nastavený, když se chci posouvat. Jedu jako mašina.

Kam chcete dojet?

Teď jsem vyhrála a jedeme dál za svým snem, cílem.

A co je vším cílem?

Mým snem je titul v Oktagonu v 61.