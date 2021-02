Odhodila oblečení a šup do rybníka. Takto se otužuje česká reprezentantka

Teploměr ukazoval minus devět stupňů. Zima, sníh, na rybníku led. Praha těchto dní. Ideální počasí na zimní oblečení, vzít si běžky a vyrazit, případně doma zůstat za pecí, pokud vám mráz nedělá dobře. Druhá z možností není téma pro českou reprezentantku Adélu Hanzlíčkovou. Zápasnice bude za pár týdnů bojovat o účast na olympijská hrách a imunitu a odolnost si zvyšuje otužováním. Ve středu odhodila župan a šla do vody. S úsměvem na tváří vkročila do rybníka.

„Tohle je asi největší zima, kdy půjdu do vody," přiznala šestadvacetiletá zápasnice před vkročením do ledové vody. „Docela v pohodě, nejhorší to je předtím, připravit se na to, pak už to je v klidu. Trochu jen necítím nohy," řekla o pár minut později, když už byla zahalena do županu a popíjela teplý čaj.

Je otužování současnou módou? Pro někoho určitě. Většina ale vidí přínos pro své zdraví a imunitu. „Jak je příležitost, jdu. Asi to je lepší v partě, ale nevadí mi, když jsem sama, v partě je dobrý, že na mě někdo dohlídne. Myslím si, že po otužování mám lepší imunitu, a hlavně se cítím psychicky odolnější. Když si řeknu, že zvládnu tohle, zvládnu i další blbosti. Doufám, že mi to pomůže i v olympijské kvalifikaci, počítám, že to bude obrovský nápor. Kvalifikace mě čeká už za měsíc, postupují jen první dvě závodnice. Bude to obrovsky náročný," tuší Hanzlíčková, která zažila atmosféru olympiády v Riu v roce 2016, teď by ráda pod pět kruhů i v roce 2021.

Sport.cz

Součástí její přípravy se stalo také otužování. „Začala jsem minulý rok v létě. Napustila jsem si vanu, nasypala do ní led a pár minut tam vydržela. Těšila jsem se na zimu, až budu moct chodit se otužovat do přírody. Poprvé jsem šla někdy na podzim, to bylo asi dvanáct stupňů, to bylo v pohodě," smála se rodačka z Brna. Ve středu bylo o jedenadvacet stupňů méně.

Opatrně, nepřeceňovat své schopnosti a ideálně nebýt sám. Kdo nemá zkušenosti, může zpočátku zažít šok.

„Já mám lehký strach pokaždé, nejdu do toho úplně v klidu. Vždycky se trochu netěším a zároveň těším, je to zvláštní pocit. Ale jsem vždycky ráda, když to zvládnu. Důležitý je se psychicky připravit, rozcvičit se a nebát se," prozrazuje svůj recept Hanzlíčková, která se nyní koncentruje na trénink a šanci na účast na olympijských hrách, které se odehrají v japonském Tokiu od 23. července do 8. srpna.