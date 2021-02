Přelomový zápas pro české MMA má nové datum. Procházka dostal opět hlavní bitvu v UFC

Původním termínem této přelomové bitvy pro české MMA byl 27. únor, ale Američan se zranil a zápas byl odložen. Hned zaznělo, že půjde přibližně o měsíc a půl. „Kontaktoval mě z UFC přímo Mick Maynard, řekl mi, že Reyes je zraněný, zápas platí, jen se posouvá o plus minus šest týdnů, nyní je v řešení nový termín," řekl na konci ledna Karaivanov.

Žádný jiný český zápasník nebyl v neprestižnější MMA organizaci na světě v první pětce, ještě žádný Čech nedostal hlavní duel celého večera v UFC. Teď tato výzva stojí před Procházkou, který přišel do nové organizace před rokem z japonského Rizinu, kde získal titul v polotěžké váze.

Lednové sparingy. Někdy dojde i na krev. Jak se připravuje Jiří Procházka na druhou bitvu v UFC?

Sport.cz

„Neřešíme to nějak, samozřejmě na main event je upřena veškerá pozornost, o tom jsme se nyní přesvědčili, když jsme zažili natáčení pro UFC. Je to hezký, je to výborná propagace, lidem to vstoupí do povědomí, ale tohle není pro nás hlavní priorita, samozřejmě to ale potěší," přiznává Karaivanov.

Reyes je v současnosti trojka polotěžké divize UFC, dvakrát bojoval o titul. Procházka je v žebříčku pátý. Tam se posunul, když ve své červencové UFC premiéře porazil ve druhém kole Volkana Oezdemira.

„Na zápas se těším. Reyes má velmi zvláštní styl. S mým týmem na tom pracujeme. V přípravě jsme provedli změny, to se mi líbí. Potřebuji zlepšovat svůj styl, to je pro mě motivace. Jsem rád, že mám zápas s chlapem, který je jedním z nejlepších na planetě. Chci ukázat, že jsem mnohem lepší než on," věří si Procházka, kterého v dalších týdnech čeká nové kolo ostrých sparingů.

"Tvrdé sparingy budeme určitě opakovat, teď je budeme dohadovat s našimi stálými sparingpartnery, kteří nám pomáhají. Potřebujeme se domluvit na konkrétním datu, aby to třeba nekolidovalo s jejich zápasy. To budeme nyní dávat dohromady," dodal Karaivanov, který s týmem nezjišťovali, s čím měl soupeř problém. Čas navíc využili pro sebe, aby přípravu vyladili a bojovník z brněnského Jetsaam gymu se dostal do ideálního nastavení.

Formu má Procházka předvést v květnu, dostane příležitost v Nevadě. První den pátého měsíce ho bude Reyes čekat v Las Vegas.