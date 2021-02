Světem letěla zpráva, že má Dvořák zápas v UFC. On ale neměl podepsanou smlouvu

Sobotní ráno mělo pro české fanoušky MMA jednu hlavní zprávu, David Dvořák jde do svého třetího zápasu v UFC. Informace se ze zahraničí rychle dostaly i do středu Evropy. Datum a jméno soupeře bylo venku. Super novinka, která měla jeden háček. Dvořák v době uveřejnění žádný zápas podepsaný neměl. A to ještě několik hodin. Do fightu mohl hodit vidle, nepodepsat.

„Na twitteru to zveřejnil nějaký zahraniční redaktor a všichni se toho chytli a všichni to začali zveřejňovat, jako by to byla v té době jasná věc. Já v té době totiž smlouvu ještě neměl podepsanou. Říkal jsem si, že se ti lidi zbláznili. Nabídka byla, ale řešili jsme ji," uvedl Dvořák v sobotu večer záležitost na pravou míru.

Oba zápasníci podepsali, vědí o sobě, nyní se řeší místo duelu, který proběhne na konci května. Oficiálně Dvořák nemůže říct podrobnosti, dokud s tím nevyjede samotná organizace UFC. Pokud by byl rychlejší, může vyfasovat pokutu.

„Zápas mám podepsaný, ale oficiálně nemohu říct s kým, kde a kdy. První oficiální oznámení je na UFC, tak to je ve smlouvě," potvrdil hradecký zápasník, který chtěl původně třetí duel o několik týdnů později.

„Chtěli jsme zápas na začátek léta, čím déle, tím líp pro nás, ale přišel květen, nemám s tím problém," nekličkuje před soupeřem Dvořák, od kterého se mohou média v budou dočkat možná jedné léčky. „Já si jednou připravím hroznou kachnu a tu vypustím, půjde ven nesmysl, to jsem pak zvědavej, jak kdo o tom bude psát," usmála se desítka žebříčku UFC v muší váze.

Dvořák má v UFC za sebou dva duely, oba vyhrál. Poslední si připsal v září minulého roku, když na body porazil Jordana Espinosu. „UFC v Las Vegas byl pro mě neuvěřitelný zážitek a jeden ze splněných snů," byl nadšený.

V premiéře udolal v březnu 2020 Bruna Silvu. „Nejlepší den mého života. Neuvěřitelný, jak to popsat. Po prvním kole jsem byl na tom fakt špatně, ale díky týmu jsem se kousnul a vrátil do dalších dvou kol. Neuvěřitelný, vezeme domu první výhru. Málokdo si umí představit, co tady s týmem zažíváme," rozplýval se po debutu v nejslavnější MMA organizaci.

Kdy bude oficiálně oznámeno třetí jméno pro českého bojovníka, který naposledy prohrál v květnu 2012?