Zvláštní doba, box bez fanoušků. Velká nejistota, hokus pokus, přiznává Konečný před maratonem

„Je to velká nejistota, nevíte, co přesně nastane, relativně složité je zkontaktovat se i s hygienou. Budeme mít skoro třicet zápasů. Já budu jenom rád, když jich třeba deset odpadne, i když to zní blbě. Pokud bude někdo mít pozitivní testy, nedá se nic dělat. Samozřejmě bude důležitý, aby to nebyly hlavní zápasy," reagoval organizátor Lukáš Konečný ještě před dvěma týdny.

Na akci bude boxovat i on, do ringu se vrací po více než dvou letech. Jeho soupeřem bude Pavel Albrecht. Hlavní duelem bude desetikolový souboj o český titul v super lehké váhové kategorii mezi Erikem Agateljanem a Josefem Zahradníkem.

Lukáš Konečný nechtěl, aby jeho dcery boxovaly. Teď se s jednou představí na stejné akci

Na zápasy se připravují také česká ženská jednička Fabiána Bytyqi, těžká váha Tomáš Šádek. Mezi provazy vkročí také Dominik Musil, Tomáš Mrázek nebo Tomáš Bezvoda.

V ringu se představí také Konečného patnáctiletá dcera Jaromíra. „Když holčička přijde s nějakým monoklem, nic s tím neudělám. Jako maminka z toho nejsem úplně nadšená," přiznává Jaromíra Konečná, která musí skousnout další návrat manžela do ringu. Před rokem s boxem začala i dcera.

Akce "Save Boxing" se uskuteční bez diváků, fanoušci budou moct zápasy sledovat na placeném streamu. Vstupenky za 200 korun budou v prodeji od února na portálu Ticketstream.

„Doufám, že akce pomůže boxerům, je důležitý, aby boxeři měli důvod trénovat, aby se mohli na něco připravovat. Trénovat a nemít vidinu zápasu je hrozně složitý, pak do tréninku nedáte sto procent, nebaví vás to, jste otrávení," přiznává Konečný, který poprvé připravuje akci, která bude přenášena přes placený přenos. Žádní fanoušci na místě. „S tímhle nemám zkušenosti, je to takový hokus pokus," je zvědavý na výsledek bývalý profesionální boxer, který má bilanci 51 výher a 5 porážek.