Nepodlehl démonům ulice. Chci být hvězda, dávám si cíle jako McGregor, má v srdci bojovník z Ostravy

Vyladil své vnitřní nastavení, makal, dřel a dnes patří k největším českým talentům v postojových disciplínách. Václav Sivák, kluk z Ostravy, který nezapře temperament, své kořeny. V ringu se snaží být nekompromisní. Ve sportu a v rukavicích na rukou vidí šanci na životní úspěch. „Nechci prohrát, mám hrdost. Chtěl bych se bít s pravými šampiony a vydělávat velké peníze, to chci,“ nestojí při zdi jedenadvacetiletý Sivák, který 27. února vstoupí do pyramidy pod organizací OKTAGON MMA.

Vyrůstal jste v Ostravě, se sportem jste začal už jako malé dítě, jak vzpomínáte na toto období?

Vyrůstal jsem s mojí národností, malí Romové, když jsou malí, dělají blbosti. Já vyrůstal s nimi, ale dokázal jsem dodržet disciplínu a šel jsem si tvrdě za svým, proto jsem tady.

Byl klíčovou osobou ve vašem vývoji táta?

Táta má pět šest bratrů, kteří jsou po kriminálech, on jediný něco dokázal, umožnil mi tuhle cestu, tuhle přípravu. Díky němu jsem tam, kde jsem.

Máte za sebou úspěchy doma i ve světě, můžete být vzorem pro malé děti, že je šance uspět, když člověk chce. Vnímáte to tak?

Je super být pro některé malé kluky vzorem, ale málokdo je tak hladový a dokáže dva až tři roky tvrdě pracovat, každé ráno vstávat, držet a makat. Pak to přijde. Každý chce mít vysněnou práci, vydělávat vysněný peníze, ale tady jde o to najít se, proč tu jsme. Nemůže za to národnost, cikáni nejsou hloupí, ale jsou temperamentní, nechce se jim každý ráno vstávat do práce, to je blbý, nechtějí si tímto projít.

Trenér Viktor Petrlík „Vašek je talentovaný, na to, jak je mladý, posbíral významné mezinárodní úspěchy na amatérské scéně, takže jde do pyramidy s určitými zkušenostmi. Vyhrál i mistrovství republiky v boxu, takže disponuje dobrým boxerským vybavením, což bude v malých rukavicích rozhodovat. On je pohybový talent, má oko, umí do toho zajet v pravý čas. Má pestrou techniku. Budeme sázet na pohyb, soupeři budou těžší, Vašek je určitě je jeden z favoritů, ale pyramida je opravdu nabitá. Vašek je zajímavý příběh, může jít příkladem. Věřím, že se může dostat na vrcholnou úroveň, druhá věc je se tam několik let udržet. V nejbližších letech může bojovat s top zápasníky, věřím, že se mu může v organizaci ONE Championship dařit.“

Vy jste si tím prošel a 27. února vás čeká turnaj. Vítěz musí vyhrát tři zápasy za jednu noc. Jak se díváte na tuto příležitost?

Bude to těžký turnaj, jdu o váhu výš, takže budou padat větší bomby. Navíc v malých rukavicích, to je jako bych bouchal holou pěstí. Takový turnaj tu ještě nebyl v České republice. Abych to celé vyhrál, budu muset zvládnout tři zápasy během jedné noci.

Bude váha problém?

Bude to spíš o pohybu, tam mě nikdo nepřetlačí ve dvojáku v malých rukavicích, bude to spíš o pohybu, o oku, kdo bude rychlejší. Kluci budou těžší, asi budou mít větší přirozenou sílu, ale já to udělám po svém, abych vyhrál.

Považujete se za favorita pyramidy?

Určitě ano, považuji se za favorita, ale bude to také o štěstí. V zápase mohou vzniknout zranění z předchozích zápasů, ale štěstí přeje připraveným.

Všichni trénují, ale důležitá je hlava, jak kdo ji nastaví, co funguje u vás?

Považuji soupeře za nepřítele, tohle je můj styl. Někdo jde do ringu v klidu, neřeší soupeře, já ho jdu sníst. Přesto soupeře respektuji, po zápase si podáme ruku. Kdyby nebylo soupeřů, nezápasíme. S respektem, ale i s nenávistí. Mám rád adrenalin, emoce před zápasem, nervozitu, užívám si to.

Jaké jsou vaše přednosti?

Řeším jen sport, už v šesti letech jsem kopal do pytle. Mám něco za sebou, umím dobře zaboxovat, jsem i mistr České republiky v klasickém boxu, jsem komplexní fighter, to je moje přednost.

A nedostatky?

Asi žádný (smích).

https://www.facebook.com/oktagonvyzva/videos/267981224920908/

Jste klasický postojář, co časem vyzkoušet MMA?

Určitě ano. Nemůžu říct kdy, ale určitě ano.

Máte v hlavě, kdy by to mohlo být?

Tohle ani nějak neřeším. Vím, že když budu dělat dobrý zápasy v postoji, budu viděn jako MMA zápasníci. Tady je problém, že nemáme dost dobrých postojářů, kteří umí udělat dobrou show jako MMA zápasníci. Já si myslím, že jsem jeden z těch, kteří postoj u nás proslaví. Věřím si, ale jen z principu půjdu do MMA.

Je vám jedenadvacet let, co je vaším snem?

Chci mít vrchol v pětadvaceti letech. Nechci to ve třiceti, můj sen je být na vrcholu v pětadvaceti. Třeba Matěj Peňáz je v Glory, je mladej, dokázal to, za to ho cením.

Kam se chcete dostat?

Do ONE FC, případně jiné velké zahraniční organizace. Chci být velké jméno v České republice, aby mě tady každý znal. Prostě být hvězda. Já si dávám cíle jako třeba Conor McGregor, nechtěl bych, aby mě znala jen Česká republika, proč si dávat malé cíle. Neříkám, že se to podaří, ale udělám pro to všechno.

Uživí vás nyní sport?

Jen trénuji a zápasím. Mám pár sponzorů, sport mě uživí, ale zatím si nekoupím auto za dva miliony.

Jaká je vaše současná situace ohledně ONE FC a Glory, jaké jsou plány, šance?

Něco se řeší, 24. dubna dělá můj manažer tady galavečer, a to bude kvalifikace do ONE FC. Dá se říct, že to je rozehrané. ONE FC je v postoji nejvíc, není to UFC, jsou na začátku, ale točí se tam velké peníze.