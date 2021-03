Pořád jsem bejček nabitý testosteronem, nehází český ranař kariéru do žita

Kdy a kdo? Otázka pro Patrika Kincla ohledně jeho druhého zápasu v polské organizaci KSW. Debata probíhá, více zatím není potvrzeno. Ve hře je i jedno slavné jméno, legenda, ale ta se zdá, že nedopadne. Doba tohoto fightu vypršela, svět jde dál. „Zápas řešíme na duben a doufám, že to bude duben,“ věří Kincl, který půjde do fightu ve velterové váze.

Naposledy zápasil jedenatřicetiletý bojovník v prosinci minulého roku, když v prvním kole ukončil Tomasze Drwala. Další duel nepřišel, na vině byl ne právě ideální zdravotní stav.

„Měl jsem stafylokoka, pak se mi to rozjelo, neodhalil jsem to v čas a skončil jsem s antibiotiky. Beru to sportovně, čekám, kdy se časem zase něco vyvrbí. Snad to nebude nic velkého, už taky nejsem nejmladší," nežije Kincl v panice, že přijde další zranění. Za svoji kariéru už jich pár prošel. Navíc MMA nejsou šachy, častý a tvrdý kontakt má blízko k poškození těla.

„Další zápas bude zase v KSW, soupeře ladíme, organizace na mě tlačí s Materlou, ale atraktivita nějak s jeho poslední porážkou upadla, navíc opravdu chci jít dolů do 77, takže ten zápas teď nedává smysl," smetl ze stolu Kincl polskou legendu.

Ze střední váhy do 84 kilo přechází český zápasník definitivně o divizi níže, velterová váha a 77 kilo. „Doufám, že silově na tom budu dobře, také pohybově, lehkost na nohách bude určitě znát a na ten můj styl a souboj na vzdálenost by mi to mělo vyhovovat," věří Kincl, který by rád v tomto roce stihl tři až čtyři souboje v oktagonu.

Čas, kdy uvažoval o konci kariéry, je minulostí, Kincl srovnal myšlenky, priority a jede dál. Nyní má 23 výher a 9 porážek.

„Srovnal jsem si určitý věci, přestal jsem na sebe vytvářet velký tlak. Trénovat mě baví, se sportem bych neskončil, nespíš bych se přesunul víc na trenérskou a manažerskou stránku, ještě to vydržím. Jsem postarší, ale pořád bejček nabitej testosteronem. Ještě nějaký zápas klapne," směje se Kincl.

Možná mu v rozhodování pomohlo i narození dcery. „Doma je větší humbuk, tolik se nevyspím, jsem noční sova, chodím dýl spát a ráno je to znát, když to začne v sedm halekat. Rána jsou pomalejší, nepříjemnější, budu se muset přizpůsobit," rozhazuje rukama zápasník, který je zároveň manažerem organizace MMA Masters League.

„Další turnaj ladíme, doufáme, že stihneme březen, duben, ladíme místo, abychom splnili všechny podmínky. V nejbližších dnech s tím vyjdeme ven," dodává Kincl, který by měl v nejbližší době vyjít také se svým zápasem v KSW.