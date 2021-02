Prohrál první zápas, přesto dostal zlato. A udělalo mi obrovskou radost, přiznal Krpálek

Pražský turnaj původně ve vašich plánech nefiguroval…

Na 80 procent se ale představím, bude to pro mě tréninkový start v rámci přípravy k dalším turnajům, mistrovství Evropy i olympiádě. V současné době, kdy se nedá dobře trénovat a podmínky pro přípravu nejsou ideální, jsme se rozhodli, že budu startovat na víc turnajích, abych se častěji potkával se soupeři. Jen mám z Izraele trochu naraženou kostrč, což mě teď lehce omezuje, to je ta dvacetiprocentní nejistota startu. Ale věřím, že do neděle bude v pořádku. Testy na covid mám za sebou a v pátek bych měl nastoupit do bubliny.

S úplnou špičkou se tu ale asi nepotkáte…

To ne, ale je to pro mě opravdu přípravný start směrem k mistrovství Evropy, pořád to bude kvalitní turnaj. Okusím závodní atmosféru, i když bohužel pořád bez diváků.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Lukas Krpalek (@lukaskrpalek)

Nejste zvyklý prohrávat v prvním kole, zanechalo to stopy na vaší psychice?

Bělorus Vachovjak je hodně zkušený, dokáže dělat výsledky na velkých soutěžích, každý zápas s ním je vyrovnaný. Už jsem nad ním vyhrál až v prodloužení, teď měl víc štěstí on. Nemyslím, že by to byl ode mě špatný zápas, měl jsem dost šancí to obrátit, bohužel se mi to nepovedlo. Není pro mě jednoduché prohru přijmout, ale beru to jako trénink k dalším závodům.

Doma vám vaše děti připravily zlatou medaili s nápisem nejlepší táta na světě, to asi smutek po návratu zahnalo.

Ta mi udělala obrovskou radost. Když přijedete domů a dostanete takovou medaili, že jste nejlepší táta, tak už tolik nemrzí, že se to nepovedlo na žíněnce. (úsměv)

Už po pátém místě na listopadovém mistrovství Evropy v Praze jste mluvil o tom, že cesty na přípravné kempy za kvalitním sparingem jsou v dnešní době složité. Asi se situace nezlepšila…

Moc jich nezůstalo. Měli jsme kemp v maďarské Tatě, po turnaji v Izraeli mělo být soustředění, ale také bylo zrušené… Teď jednáme o tom, abychom zůstali po závodech v Uzbekistánu a směřovali tam přípravu k mistrovství Evropy a olympiádě.

Oželel byste kvůli přípravě na Tokio i červnový světový šampionát v Budapešti? Podle trenéra Laciny je to reálná varianta.

Já s ním souhlasím. Samozřejmě kvůli tomu, že se nemůže teď tolik cestovat, musíme nějaké soutěže zařadit. Ale jinak je pro mě je důležitější příprava, bodově mám splněno, na olympiádě bych měl být nasazený, takže závody pro mě nejsou tak důležité.