Večer bolesti a naděje dostane nečekaný předkrm. A dojde letos na vyprodanou 02 arenu?

Výjimečná doba žádá nová řešení, která ještě před několika týdny a měsíci možná žila jen v hlavách pár lidí. Organizace OKTAGON MMA na jaře z důvodu koronaviru přišla s projektem Oktagon Underground. V sobotu vypukne další, který je zaměřen ryze na boj v postoji. I když Česko drtí covid-19, lidé stále sní a snaží se koukat dopředu, že bude líp. „Nabitá 02 arena, až to bude možný,“ přeje si Ondřej Novotný, promotér a jeden z majitelů organizace OKTAGON MMA, který je nyní natěšený na Underground Last Man Standing.

Po jarním vynuceném Undergroundu kvůli nemoci covid-19 v sobotu rozjíždíte další část. Plánujete trvale vyplňovat MMA akce postojem?

Tohle je nyní s otazníkem, doufáme, že by to mohla být 20 až 25procentní část našich akcí. Rozhodli jsme se, že zvedneme počet turnajů, letos chceme udělat 10 až 13 akcí. Když by byl Underground úspěšný, budeme chtít udělat možná tři akce tento rok. Uvidíme čísla, musí v tom hrát matika. Teď si to vyzkoušíme na online matice, kdy je všechno zavřený, tam očekávám, že v nejhorším to nebude průšvih. Druhá věc je, až bude možnost volby, možnost nákupu lístků, jestli to bude mít tu samou sílu.

Underground beru také jako jistou formu solidarity, myslím si, že tihle kluci a holky si taky zaslouží být hvězdy, když zápasí spíš venku než doma, chceme jim dát vydělat si nějaké peníze. Dali jsme tam relativně nesmyslné peníze (vítěz pyramidy získá 10 000 eur), které tady není nikdo schopný vyndat a uvidíme, co to udělá. Zatím to má ve světě obrovský ohlas, i čísla doma vypadají slušně.

Zápasník Václav Sivák se v ringu mění v bestii

Sport.cz

MMA si zvyklo na vyšší pozornost fanoušků, médií, jak reagují postojáři?

Je vidět, že si toho váží, ukážeme na ně prstem fanouškovského zájmu a najednou vidí, že jde o úplně jiná čísla, přístup je jiný než na jiných turnajích. Je to i odměna pro náš tým. Je fajn pracovat s lidmi, kteří jsou tohle schopni ocenit.

Underground Last Man Standing Tomáš Hron, zápasník a trenér "Zápasy v malých v rukavicích a v postoji, to je masakr, myslím si, že si to všichni zamilují. Osmičková pyramida je v postojových zápasech nejvíc." Attila Végh, zápasník MMA a trenér "Tři zápasy za jeden večer, tohle je extrémní věc. Navíc v malých rukavicích, za které se bojovníci neschovají." Ilja Škondrič, trenér „Těším se, že uvidím zase něco ze starých časů."

V pátek proběhne losování, které nebude standardní. Co říkají bojovníci na losování pyramidy, už kalkulují, jsou dvojice, které nechtějí jít proti sobě na začátku?

Strašně se těším. Tohle bude takový první souboj, už tady se hodně ukáže. Bude to také o štěstí, o smůle. Jde o relativně unikátní formu, kterou jsem viděl použít jen jednou, pokud se nepletu. Když jsem se ptal ostatních, kteří pravidelně bojují, tak s tím nemají žádnou zkušenost. Těším se na další atraktivní prvek. Rozhodli jsme se to udělat atraktivně. Nejprve vylosujeme pořadí od jedničky do osmičky, a podle něj budou jednotliví bojovníci mít možnost sami sebe obsadit do pavouka.

Takže show a divadlo už den před bojem...

Přesně tak. A to je jen dobře. Bojovníci mohou spekulovat, komu se vyhnout, komu ne.

Je nějaký zápasník, který vzbuzuje větší kontroverzi ze strany fanoušků?

Určitě Vašek Sivák tím, jaké on má sebevědomí, jak on si nic nedělá z toho, když mu někdo řekne, že je cikán, tak on ho pošle do pr.... Za mě tedy správně, mně je tento přístup sympatický. Jak ty ke mně, tak já k tobě. Jeho mládí trochu přečnívá proti úctě starších bojovníků, vyzrálosti, ale tohle patří k dravosti, kterou on představuje. My jsme si o tom s Vaškem psali, když jsme reagovali na některé lidi, Vašek na to napsal pár úsměvů s tím, že si ten člověk přenos stejně koupí, aby ho viděl. On je nejvíce diskutovaným z připravované pyramidy.

Je on největším favoritem, nebo to dělají média?

Není největší, má to několik důvodů. Jednak to je nezkušenost z pyramidy, to je jako když jde hokejista do play off Stanley Cupu, případně hraje tenista první finále Grand Slamu. To je jiný zápas. Mít a nemít pyramidu za sebou, je velký rozdíl. On mi v rozhovoru říkal, že bude chodit mezi zápasy jako nabuzený lev, že to vyhraje, ale ono nejde vydržet být hodinu a půl mezi zápasy nabuzený jako lev. Musí s tím pracovat trochu jinak. Ale třeba to jen říká a bude vše jinak. Dalším bodem je, že on chodí váhu 63,5 kilo a pyramida je sedmdesátka. Další věcí jsou zkušenosti, které mají větší třeba Krčmář, Páleš, Španěl Marc Dass Rey, o kterém se moc nemluví, on je ale pro mě černý kůň. Vaška vidím někde uprostřed startovního pole co se týká šancí na výhru, ale on je schopný rozhodnout tři zápasy v prvním kole a vyhrát. Tohle bude zajímavý.

Bude 15 zápasů, stihnete konec do půlnoci?

V pohodě, jde o zápasy 3x3 minuty, tady nehrozí, že se to natáhne jako v MMA, když je třeba zápas 5x5. Kolem jedenácté budeme končit, dokážeme to natahovat, případně zkracovat přestávkami, aby to bylo únosný a zajímavý pro lidi.

Kdo bude ve studiu?

Můžu prozradit, že tam necháme Piráta (Samuel Krištofič), který v postoji něco vybojoval a hlavně je to držka zajímavá. Z české strany bude ve studiu Dan Škvor, on má obrovský zkušenosti, a navíc je vtipnej.

Máme únor, co plánujete za vrchol v tomto roce?

(smích). Nabitá 02 arena, až to bude možný.

A hlavní zápas, měl bych tip...

Jaký?

Pešta vs. Vémola ve vyprodané O2 areně?

Tak jo (smích). Myslím si, že Karlosovi se bude chtít, až mu to bude dávat smysl. Pojďme si říct, že nás tento zápas všechny zajímá. Byla doba, kdy Viktor nebyl pro Karla opravdu zajímavý, bylo to, že se na něm Viktor jen sveze, ale Viktor s tím pracuje zatím nejlépe ve své kariéře a zároveň začal vyhrávat, začal být zajímavější pro československý trh. Když oba zůstanou na svých vlnách, tak si myslím, že to bude potencionální zápas o titul, na který se můžeme všichni těšit.

V dnešní době je složité plánovat, stále platí, že první turnaj vaší organizace s fanoušky v tomto roce by mohl být v letě na Štvanici?

Přiznám se, že bych se strašně rád připojil do projektu Cesta ze tmy, nevidím důvod, proč by to mělo být jen pro fotbal a třeba hokej. Děláme sedmý turnaj v bublině, předtím jsme měli také sedm akcí v první vlně, dokážeme investovat stejné peníze jako fotbal, možná i větší. Tohle je věc, kterou nyní řeším, pokud se nám to povede, tak by třeba Štvanice mohla být narychlo tím turnajem, kde uvidíme několik tisíc lidí.