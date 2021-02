Bitvy na hranici bolesti. Pyramida v kleci zná svého vítěze! I zraněné

Na jedné straně vítěz, proti němu sedm poražených, kteří se neprobili k putovnímu poháru a k odměně deset tisíc euro. Svoji roli hrálo také zdraví. Pyramidu potkala i zranění. Do semifinále nemohli nastoupit Václav Sivák ani Marc Dess Rey. Ti sice ve čtvrtfinále vyhráli, ale dále nemohli pokračovat.

V semifinálových soubojích je tak zastoupili vítězové rezervních zápasů Krištůfek a Šimkulič. Celkový vítěz Paleš obdržel výhru ve výši 10 tisíc eur, poražený finalista si odnesl 6 tisíc eur. „Pyramidu a soupeře si člověk nevybere. Musel jsem to nechat na hvězdy, nevím. Někteří soupeři se po prvních zápasech zranili, to nenaplánujete, to prostě přijde," řekl po triumfu Paleš.

Těžkotonážní válka. Tomáš Hron skončil v krvi a s Mitrićem prohrál na body

OKTAGON MMA

Na programu bylo v sobotu celkem patnáct zápasů, pyramida a vložené superfighty. Tvrdý zápas předvedli Fapšo s Kozubovským. Vyostřenou bitvu nakonec ovládl slovenský tank a vůbec poprvé v historii se Tipsport bonus za výkon večera rozdělil mezi oba aktéry tohoto zápasu. „Kozubovský mě nejvíce překvapil pohybem na nohách. Měli jsme jiný game plane, pak jsem to dal na čistou bitku," usmál se Fapšo.

Dracula Moravčík nadělil Igoru Danišovi v prvním kole TKO

OKTAGON MMA

Překvapení se událo v duelu Tomáše Hrona se Strahinjou Mitrićem. Favorizovaná domácí legenda nakonec zápas dotáhla do extra kola, v něm se ale radoval Mitrić. „Do extra roundu jsem si věřil, to je jasný. Jeho síla byla váha, tlačil jako tank. Co koupil, všechno ustál. Šel jsem na bitku, bavilo mě to, lítaly granáty, tekla krev, myslím, že to diváky bavilo," usmíval se i přes porážku Hron.

V souboji dvou slovenským postojářských legend velmi brzy zvítězil Dracula Vladimír Moravčík. Ten hned v prvním kole zasadil tvrdý úder na žebra Igoru Danišovi.

„Cítil jsem se perfektně. Věděl jsem, jak jsem připravený, hlavu jsem měl připravenou, ducha jsem měl nastaveného v ohni. Nevím, co by Igor musel dneska udělat, aby mě porazil. Nejsem vůbec překvapený, potvrdil jsem, že jsem československá jednička," byl spokojený Moravčík.

Organizace OKTAGON MMA nabídne další turnaj s pořadovým číslem 22 včetně titulové bitvy středních vah 27. března.