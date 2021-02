Krpálek vyhrál European Open v Praze, Kopecký a Musil mají bronz

Úřadující mistr světa Krpálek bral podnik v Praze především jako přípravný turnaj, který mu měl nahradit nedostatečnou přípravu na tatami způsobenou omezeními kvůli koronaviru.

V hale na Podvinném mlýně na cestě do finále porazil Slováka Mariuse Fízeľa, Poláka Kamila Grabowského a Fina Marttiho Puumalainena. Vždy souboj ukončil před časovým limitem. Stejně se mu vedlo proti Ukrajinci ze čtvrté desítky světového žebříčku, kterého udolal v oblíbeném souboji na zemi.

Olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek.

archiv Lukáše Krpálka

Úspěchem domácích judistů skončila i kategorie do 81 kilogramů. Kopecký a Musil sice po třech výhrách prohráli v semifinále, ale oba své souboje o bronz zvládli. Na pódiu se tak potkali osmnáctiletý Kopecký a o čtrnáct let starší Musil. "Když jsem se tady před patnácti lety poprvé pral, tak 'Kopečákovi' byli tři, čtyři roky. Ještě určitě na judo ani nechodil. Je to takové vtipné. Musím ho pochválit. Když jsem se tu já pral jako mladý, tak jsem vypadl v prvním kole, a on si veze medaili. Ten kluk bude asi časem někde jinde," řekl Musil na svazovém facebooku.

Společně se sobotními stříbry Jakuba Ječmínka a Věry Zemanové tak Češi na domácím turnaji získali pět cenných kovů.