Adrenalin, který nechcete zažít. Pekelná trojkombinace. Jak to bude s pěti miliony?

Návrat Lukáše Konečného do ringu skončil vítězstvím před limitem. Bylo to opravdu naposledy?

Všech jedenadvacet zápasů bylo přenášeno přes placený přenos - PPV. V následujících dnech se bývalý mistr světa dozví, jak dopadl. „Prodalo se 490 kusů. Je to sice málo, ale jsem za to spokojený, pro mě to je relativně návrat investic, které jsem dal do natáčení. Zeptejte se za čtrnáct dní, ale nevidím to tak bledě. Myslím, že budu na nule," odhadoval Konečný finanční hranu pár okmžiků po akci.

Konečný si připsal dvaapadesátou výhru v ringu, o sobotní noci porazil Pavla Albrechta, zápas skončil v pátém kole. Klasika, údery na žebra, kterými byl český boxer proslulý, i proto získal v kariéře přezdívku Chirurg. Nakonec rozhodl zvedák, po kterém šel soupeř do posledního počítání.

„Chtěl jsem vyhrát před limitem, nechtěl jsem to nechat na body, i když jsem se postupem času smiřoval, že by to mohlo být i na body, ale soupeř začal od třetího kola odcházet fyzicky, viděl jsem, že když přidám, tak to půjde," byl rád Konečný za ukončení.

„Doufám, že akce pomůže boxerům, je důležitý, aby boxeři měli důvod trénovat, aby se mohli na něco připravovat. Trénovat a nemít vidinu zápasu je hrozně složitý, pak do tréninku nedáte sto procent, nebaví vás to, jste otrávení," řekl Konečný před akcí, která byla přenášena přes placený přenos. Žádní fanoušci na místě nebyli. „S tímhle nemám zkušenosti, je to takový hokus pokus," byl zvědavý Konečný.

Ve stejnou dobu mohli fanoušci sledovat také placený přenos organizace OKTAGON MMA, která pořádala turnaj v Brně. Dvě akce v jeden čas, kde se část fanoušků může překrývat. Oficiální čísla nejsou veřejná, ale Brno prodalo určitě více PPV.

Obě sportovní akce proběhly bez fanoušků. Smutná realita posledních měsíců. „Lidi mně rozhodně chyběli, oni jsou pro mě hnací motor," přiznala pětadvacetiletá Fabiana Bytyqi, která na akci také boxovala. A vyhrála. „Je to takový sparing v tělocvičně, takový divný. Diváci by tomu slušeli, jako každé sportovní akci," řekl zase Michal Reissinger.

„Celkem jsem spokojený. Škoda je, že i když to byl malinký návrat, že tu nebyli lidi, to mě mrzí. Užil jsem si to, ale s nimi bych si to užil mnohem víc," přidal podobnou odpověď Konečný, který se prý už do ringu nikdy nevrátí. Jde o velké přání manželky. Prošla by patrně jediná výjimka.

„Za pět milionů by mi manželka dala svolení, jinak mě už dlouho prosí a myslí to vážně, že nechce nad tím přemýšlet," usmál se Konečný. Na tohle ale manželka o sobotní noci neslyšela. Byla jednou z organizátorek, k tomu si dvakrát užila nervové vypětí, když boxoval manžel i patnáctiletá dcera.

„Když holčička přijde s nějakým monoklem, nic s tím neudělám. Jako maminka z toho nejsem úplně nadšená," nejásá Jaromíra Konečná nad koníčkem své dcery.

„Zápas dcery jsem viděl vyrovnaně, slušela by tomu remíza, stejně jako předchozímu zápasu. Já do toho fakt nikomu nekecám. Třeba vyhrála zaslouženě. V mých očích to měla být remíza, je mi té holky (Valentýna Vacková) trochu líto. Se zápasem své dcery jsem byl spokojený. I kdyby prohrála, nezbláznil bych se, stejně jsem ji chválil. Měla zápas po osmi měsících boxování, takže dobrý zápas," dodal Konečný už v neděli a šel na druhé pivo...