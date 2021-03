Když bojovníci MMA skočí do jiného světa a paří

Sundali rukavice a posadili se před počítač. Zápasníci MMA Patrik Kincl a David Dvořák zažili svůj sport v jiném skupenství. A to v ringu známého kladenského Hakim gymu. O víkendu komentovali první esportový turnaj ve hře UFC4 MMAsters E-League. Ten nakonec ovládl slovenský hráč Assasinaudithore, který udržel svou neporazitelnost z kvalifikací a ani v superfinále nepoznal přemožitele. V exhibičním “extra roundu” si na něj nepřišel ani Kincl. V tělocvičně by byl výsledek patrně odlišný.

„Jsem nadšený, jsem vášnivý hráč, tohle je pro mě velká změna. Vlastně si i odfrknu od další přípravy na KSW. Komentování bylo na začátku nezvyk. Po druhém zápasu jsme si dali do hlavy, že komentujeme reálný zápas. Podle toho jsme jeli, bavilo nás to," byl spokojený Kincl, který se nyní připravuje na další duel. Tentokrát reálný.

„Nemám konkrétního soupeře, nemám konkrétní datum, ale něco se ladí, až mi KSW oznámí, tak do toho šlápnu a budu se připravovat konkrétně," naznačil zápasník z hradeckého All Sports Academy svoji nejbližší budoucnost.

Zápasník MMA David Dvořák a jeho krok do virtuálního světa.

MMAsters League

Kincl je zároveň matchmakerem organizace MMAsters League. Ve hře je zde možný start zkušeného postojáře Luboše Lesáka, ve kterém vidí Kincl velký potenciál. „Obávám se, že to bude velký žolík pro českou scénu. Spousta kluků ho může podcenit, ale ten kluk už je teď dost komplexní, aby mohl top borcům u nás zatopit."

David Dvořák a Patrik Kincl přesouvají své zápasy do virtuálního světa.

Sport.cz

Dvořák má zkušenosti s komentováním reálných MMA bitev, o víkendu se před něj postavily postavičky ovládané na dálku. „Proběhlo to parádně, užil jsem si to, ale je to úplně jiný než komentovat opravdový zápas. To mám emoce, i když zápasí někdo jiný, vyplavuje se adrenalin a na člověka to působí úplně jinak. Tohle byla pro mě velká změna, ale zvykli jsme si, pak jsme si to užívali všichni společně," vypořádal se zápasník UFC s novinkou.

Kdy půjde Dvořák zpátky do reálné klece, ví, ale nemůže zatím vše prozradit. Čeká na mávnutí americké organizace. „Soupeře nemohu potvrdit, o nějakém jménu se spekuluje. Jsem přesvědčený, že vyhraju, a pokud se všechno povede, chtěl bych do konce roku stihnout zápas ještě s Timem Elliottem. Otázka je, jak se bude dařit jemu, mně, tohle je představa pro tento rok," naznačil Dvořák, který byl před víkendovou akcí v Kinclových očích horším hráčem esportu.

„David je na tom špatně, to je amatér, já jsem někde tady a David někde tady, jestli se to vejde do záběru. On má mezery úplně ve všem, není to taktik, je zbrklej, prostě to neumí. Tohle mu nebylo souzený. Jediný, kdy ho nechám vyhrát, tak až ho tam přidají, tak si vezmu jeho postavu a nechám si schválně namlátit. To je jediná možnost, jak bude moct nade mnou vyhrát," smál se Kincl.