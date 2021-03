Bývalá boxerka a fitnesska cepuje zápasníky MMA. Vládne tvrdou rukou

Před devíti lety boxovala Arleta Kruasová o prozatímní titul organizace WIBF a volný titul WBF v pérové váze. V roce 2011 se stala mistryní světa organizace WBU. Za pár let se předvedla jako body fitnesska, pózovala v plavkách. Sport je její život, i když ji zdravotní komplikace nyní nepustí do větších otáček, nezahálí, stará se i o zápasníky MMA. Pod jejím vedení se připravují také Matúš Juráček a Miroslav Brož. Trenérka je sice o hlavu menší, ale respekt si umí získat.

„On nám ji dohodil Ondra Pála, ten si z ní dělá pořád srandu, že nás trénuje malý chlapeček. Ona je křehká žena, má mužské chování a tvrdou mužskou skořápku. Celý život vyrůstala mezi sportovci, chlapy, nemusíme u ní brát zpátečku, vládne nám tvrdou rukou. Když mě při cvičení něco bolí, říkám, že ji miluji," směje se Juráček, když zabrousí na komunikaci, která je někdy ostřejšího ražení, což potvrzuje i Brož.

„Vtípky? Je to ještě horší, ona je kámoš, bere vtípky. Fakt mi sedí. Rozhodně si slova nehlídáme, to ona nás naučila ty, který jsme ani neznali. Ona je správná, je s ní někdy větší sranda než s chlapy."

Sranda ano, odmlouvání ne. Všichni vědí, proč se v gymu potkávají. Krausová předává své znalosti, oni posilují svá těla, a hlavně upevňují zdraví, bez kterého nejde stavět profesionální kariéru.

„Co si budeme povídat, MMA a boxování zdravé není a člověk musí dělat různá kompenzační cviky. Ve dvaceti jsem na to dost kašlal, to si vyžádalo svoji daň a rád bych ještě ve sportu vydržel. Díky Arletě můžu sportovat dál. Ona mi zachránila celou kariéru," neskrývá Juráček vděčnost.

„Poslouchá se to dobře, ne že by to byla moje obrovská zásluha, ale kluky jsem nasměrovala a ono to šlo," nebere si Krausová všechnu slávu pro sebe. „Strašně moc mi pomohla. Nikdy jsem netrénoval s ženskou, nevěděl jsem, jak to půjde a teď musím říct, že mi pán bůh dal takovou myšlenku. Ona tomu dává víc než jiní trenéři," přidává se Brož.

Roky boxovala, mezi léty 2009 až 2012 stihla osm zápasů, skončila na skóre 6:2. Kvůli různým zraněním nemohla dlouho nic dělat, pohyb, adrenalin ji chyběl, tak nakoukla do bodyfitness, v roce 2018 se stala mistryní České republiky. Teď ji limitují problémy s ramenem. „Klukům se věnuju asi rok a půl, co dělám silově kondiční trenérku pro různé sporty. To mě baví, když už já nemůžu závodit. Je to pro mě takový zadostučinění," přiznává Krausová.

Byla a je dříč. To samé platí u Juráčka s Brožem. I proto si sedli. Řeči, vtípky, ale hranice je daná. „Ví, proč tu jsou. Asi jsem přísná, snaží se odmlouvat. Člověk je musí motivovat, když jsou víc chcíplí. Trénink je trénink, asi musím mít nějaký respekt, ale nerozlišovala bych kluky a holky. Když je chci motivovat, zvýším hlas, anebo když neposlouchají, případně když něco nedokážou pochopit," má trenérka jasné mantinely.

Dril v gymu a chemie, ideální spojení, aby byly všechny strany spokojené, což není vždy pravidlem. „Měl jsem vždycky štěstí na trenéry jako fajn lidi. Arleta sama boxovala na dobrý úrovni, byla u nás jednou z nejlepších, navíc byla dříč. Má pro nás pochopení v hodně věcech, je to stejná krevní skupina, taky rádi makáme. Tohle je super kombinace, Arleta se nám věnuje, leží v různých knížkách, skládá nám tréninky dopodrobna," je spokojený Juráček. „Šel jsem hodně nahoru, je tam progres," děkuje na dálku i Brož.

A Krausová? „Když vidím progres, vyhraný zápas, když se zlepšují, je to takové zadostučinění. Matúš se vrátil do klece, za to jsem hodně ráda. Hodně je chválím, ale používám metodu cukru a biče."