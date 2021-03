Pasta navlékl boxerské rukavice. Když trefím úder, tak to soupeř jen těžko ustojí

Nejen strongmanem a powerlifterem je Petr Pastyřík. Do výčtu patří také boxer. Siláka, kterému kamarádi říkají Pasta, do ringu přivedla ztráta blízkých. „Babička a děda zemřeli na covid. Když jsem seděl u babičky v nemocnici, tak jsem vzpomínal, jak jsem za nimi jezdil, dělal si tam soukromá soustředění a měl tam veškerou péči. Chtěl jsem to nějak důstojně uzavřít. Box jsem bral jako duševní očistu," vysvětluje. Jeho tvrdé pěsti uvidíte v našem videu.

Velká strongmanova síla je v boxu někdy na překážku. Trenér ho v trénincích musí napomínat. Uber! „Občas mám tendenci to rvát hrubou silou," přiznává Petr Pastyřík.

„On si opravdu myslí, že silou to uzavře, ale není to pravda. Petr když uvolní svaly při úderu, tak jenom ta jeho váha zapracuje na tom všem," přitakává kouč Pavel Girga, který se svým svěřencem a kamarádem absolvuje i strongmanské tréninky. „V boxu naopak i pomáhají. Nevěřil jsem tomu, dokud jsem si to sám nevyzkoušel. Říkalo se, že mám kvalitní údery, na to, že jsem menší postavy, a teď, díky těm tréninkům, ty údery cítím víc než předtím," dodává kouč.

Petr Pastyřík nastoupil do zápasu s tričkem, na kterém byla svatební fotografie jeho prarodičů

Sport.cz

Přerod v boxera. To nebylo ze dne na den. Petr Pastyřík má za sebou úspěšnou kickboxerskou kariéru. Vybojoval například titul mistra světa. „Byl tam problém v tom, že jsem byl výborný na nohy, výborně jsem kopal, ale chyběly tam ty ruce, a tak jsem začal se silovým trojbojem," vrací se do minulosti.

Po letech se k bojovým sportům vrátil. A nedávno si odbyl premiéru v profi ringu. Na konci února se představil na akci Save Boxing v Ústí nad Labem. V souboji těžkotonážníků prohrál s Radkem Vařákem. Rád by si proto spravil chuť a porážku odčinil v nějakém dalším duelu. „Věřím, že bude chtít další zápas. Vidím to dobře, v té premiéře jsme si nevedli úplně špatně," říká trenér Girga.

Kombinuje tři sporty. Kromě toho chodí Petr Pastyřík do práce. Je policistou na oddělení mobilního zásahu na letišti. Trénuje až čtrnáctkrát týdně. „Baví mě to. Baví mě kombinovat ty sporty. Věřím, že moje tělo je tomu přizpůsobené. Snažím se ty sporty zviditelnit a ukázat, že nejsme tupý, silný hovada nebo vymlácený boxeři."

Aktuálně váží 120 kilogramů. Minusem pro boxerské zápasy taková váha ale být nemusí. „Je to náročnější než u těch lehčích kluků. Má to ale i svá pro. Když trefím úder, tak si myslím, že soupeř to jen těžko ustojí," usmívá se.