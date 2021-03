Problém! Vémola nenavážil a osud titulového zápasu je zatím nejistý

Český zápasník nenavážil do hodnoty 83,9 kilogramu a k požadovanému limitu mu scházelo 0,6 kilogramu. To by ještě nebyl takový problém. Vémola by v normálním případě dostal ještě hodinu na další shazování. Zde ale nastaly další potíže. Lékaři totiž obhájci titulu ve střední váze další shazování zatrhli.

„Karlos už nebude pokračovat ve shazování. Doktor ho do dalšího shazování nepustí. Uvidíme, jak se to tady nadále vyvine," komentoval nečekanou situaci promotér OKTAGON MMA Ondřej Novotný. Možné je také to, že Vémola o pás střední váhy bez zápasu přijde.

Vyzyvatel Milan Ďatelinka navážil bez větších obtíží. Nyní ale existuje varianta, že se velký zápas s českým šampionem neuskuteční. „Čekal jsem, že Karlos váhu splní, ale vůbec mi to nevadí. Nedokážu si představit, že bych zápas kvůli 0,5 kilogramu zrušil. Přeji Karlosovi, ať se zotaví a zítra je připraven nastoupit," vyjádřil se na adresu svého soupeře slovenský bojovník.