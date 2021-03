Vémola šokoval. Před titulovou bitvou nenavážil a přišel o mistrovský pás

„Karlos v tuto chvíli již není šampionem organizace. Půjde sice do zápasu, ale ani kdyby zítra vyhrál, nestane se šampionem," oznámil promotér OKTAGON MMA Ondřej Novotný.

Samotný Vémola nevypadal na vážení příliš dobře. Na jeho tělu byla patrná únava po náročném shazování, které nakonec nebylo úspěšné. Český zápasník nenavážil do hodnoty 83,9 kilogramu a k požadovanému limitu mu scházelo 0,6 kilogramu. To by ještě nebyl takový problém. Vémola by v normálním případě dostal ještě hodinu na další shazování. Zde ale nastaly další potíže. Lékaři totiž obhájci titulu ve střední váze další shazování zatrhli.

ROZHODNUTO



Karlos Vémola již není šampionem OKTAGONU, zítřejší zápas pro něj nebude titulový.



Pokud zvítězí Ďatelinka, stane se novým šampionem OKTAGONU.



— OKTAGON MMA (@OktagonOfficial) March 26, 2021

„Podobná situace se v historii MMA neděje příliš často. Je k tomu precedens. Taková jsou oficiální pravidla OKTAGON MMA. Karlos na pátečním vážení nechal nejcennější věc, o kterou přichází a bude ji muset znovu dobývat," dodal na adresu veterána UFC, který kromě titulu střední váhy přijde i o procenta ze své výplaty.

Vyzyvatel Milan Ďatelinka navážil bez větších obtíží. „Čekal jsem, že Karlos váhu splní, ale vůbec mi to nevadí. Nedokážu si představit, že bych zápas kvůli 0,5 kilogramu zrušil. Přeji Karlosovi, ať se zotaví a zítra je připraven nastoupit," vyjádřil se na adresu svého soupeře slovenský bojovník.