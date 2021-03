Procházka se sešel s Vémolou v nemocnici. Přinesli dětem trochu radosti

„Překvapilo mě, že tu mám tolik fanoušků, ono se to trochu rozrostlo, my jsme tu byli už čtyřikrát. Už vím, jak to tu chodí, jsem rád, že to má furt svůj smysl jako na začátku," rozpovídal se po nemocniční audienci Procházka, který se připravuje na svůj druhý zápas v UFC, ten má 1. května v Las Vegas.

Procházka přijel rovnou z dopoledního tréninku a při čekání na Vémolu stihl ještě v autě oběd. Pak se už všichni vydali za dětmi. Nechyběl ani další zápasník MMA Tomáš Peleška a policistka Petra Deklevová, která akci organizovala. „Zápasníci byli hrozně přátelští a občas měli i slzy na krajíčku, když ty děti viděli," řekla dojatá Deklevová.

Karlos Vémola a jeho dominantní vítězství. Milana Ďatelinku uškrtil v prvním kole

Oktagon TV

„Já tohle moc nezvládám, sám mám tři děti. Je hezký, že pomáháme, ale není hezký vidět tyhle malé holčičky a chlapečky. Jsou to těžké příběhy. Člověk má v životě plno problémů, ale když odtud odchází, tak si říká, že to jsou malé věci," přiznal Vémola.

Náklaďák dárků, který se dlouho vykládal. Knížky, hračky, výtvarné potřeby, čtečky, plyšáci, stolní hry. Poslední březnový den zažily děti nečekané Vánoce. Vybraná finanční částka bude rozdělena mezi šest rodin, které mají nemocné děti.

„Nevíce mě těšilo nadšení malého chlapečka, který přišel a říkal: Jé, Vémolo, pojď sem. Měl okluzor na levém oku, jako jsem nosil já celý život, ten mi byl nejsympatičtější. Na něm byla vidět velká upřímná radost," usmíval se Vémola.

Procházka se setkal v nemocnici také s fanouškem, který sám ležel na onkologickém oddělení, právě odtud sledoval jeho vítěznou premiéru v UFC. „Jsme bojovníci, jen každý na jiné frontě. Bylo příjemné se s ním setkat, že si našel čas, přijel a mohli jsme se vidět," přiznal český samuraj, který ví jedno. Za měsíc ho bude tento fanoušek sledovat už z domova.