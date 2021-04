Nejprve vila, pak hotel. Co čeká Procházku po příletu do města hazardu?

Více než deset dní před zápasem odletěl tým českého bojovníka UFC do dějiště turnaje UFC on ESPN 23, kde se 1. května Jiří Procházka utká s Dominickem Reyesem. V Las Vegas se chce česká družina soustředit na souboj s jednatřicetiletým Američanem, jenž v minulém roce dvakrát bojoval o pás šampiona těžké váhy. Možná se ale najde i čas na prohlídku hříšného města.

Procházka se svými trenéry zamířil do Las Vegas s velkým časovým předstihem. „Je to určitě kvůli aklimatizaci. Je tam rozdíl devíti hodin, což je ranec. Nechceme tam přijet a rychle plnit povinnosti hlavního zápasu, kterých bude určitě dost. Chceme tam přijet, aklimatizovat se, vrhnout se do tréninku, aby potom týden před fightem proběhl v pohodě. Abychom byli do zápasu připravení a naladění," vysvětlil brzký odlet trenér Martin Karaivanov.

„Všichni se těšíme, že vypadneme z covidové bubliny. Budeme tam dvanáct dní v jiném prostředí. Máme čas na to zregenerovat a připravit se na zápas. Stmelit to. Co se týče Las Vegas, tak tam jedeme do práce. Určitě se tam podíváme, pojedeme na nějaký výlet, ale že bychom tam jeli pařit, tak to určitě ne," ujišťuje další trenér Jaroslav Hovězák.

„Objednali jsme si vilu přes AirBnB. Je to kousek od centra Las Vegas. Takže budeme ve vile a pak se přesuneme na hotel," ujasnil Karaivanov, kde se bude po příletu celá skupina nacházet.

Nechal si na hlavě udělat vysílačku. Jiří Procházka změnil před zápasem v UFC image

Sport.cz

Český MMA zápasník si před zápasem změnil účes a s vysílačkou na hlavě se pokusí vybojovat druhé vítězství v organizaci UFC. Jak se na zápas bude připravovat ve volném čase mimo tréninky sám Procházka?

„Sociálními sítím nebudu tolik holdovat. Mám s sebou knihy. Budu číst. Budu udržovat svou mysl, abych do zápasu mohl jít naplno a sebejistý. Pro mě je to jedno, kde se zápasí. Jdeme do boje," dodal odhodlaně osmadvacetiletý český bojovník.