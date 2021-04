Legenda popírá čas a fyzikální zákony. Co předvede Monster v brněnské kleci?

Legenda se vrací. Bojovník, který k prvním ultimátním zápasům nastupoval v minulém století, jde do akce. Třiačtyřicetiletý Petr Monster Kníže si odbude premiéru v organizaci OKTAGON MMA. V sobotu ho v Brně čeká souboj s Italem Fusim. O čtrnáct let mladším. „Asi jsem veterán, ale uvidíme, kdo bude v lepší kondici a připravenosti,“ odmítá věkový rozdíl český zápasník. Cítí se na pětadvacet. „U nás v klubu všechny unaví. Na ten věk, jaký má, je špičkově připravený,“ přitakává trenér Lukáš Bárta. Více už v našem videu.

Debut v největší české organizaci si měl původně odbýt už na konci ledna. Jeho soupeřem měl být Brazilec Leandro Buscape Silva, známý také jako Apollo. Stopku mu ale vystavilo zraněné tříslo. „Apollo mi byl nabídnutý jako rychlá šance dostat se k titulovému zápasu. Ale protože se stalo to, co se stalo, tak to nevyšlo. Teď Apollo půjde s Kozmou a mně se hledal náhradní soupeř. Myslím, že Andrea Fusi je soupeř adekvátní. Apollo by byl pravděpodobně těžší, ale myslím, že se ještě spolu potkáme," říká Petr Monster Kníže.

Andrea Fusi, s přezdívkou Il Barbaro, začal s MMA v roce 2010. Na kontě má 8 vítězství a 5 porážek. Dva zápasy si připsal v prestižní organizaci Bellator. Jeho český protivník má na kontě jednou tolik duelů, ve statistikách jich má ale zapsanou jen necelou polovinu. 11 vítězství a jediná prohra. Taková je jeho oficiální bilance.

Příprava na květnový duel byla klidnější než na původní bitvu s Apollem. Ta lednová se totiž křížila se zápasem Monsterova svěřence Machmuda Muradova v UFC. „Bylo to mnohem lepší než posledně, protože Mach je delší dobu doma v Uzbekistánu. I vzhledem k současné situaci je to takové volnější. Jenom byl trošičku problém se sparingpartnerama, musel jsem utíkat za klukama do Polska. Ale jinak byla ta příprava optimální."

Na podzim musel Petr Monster Kníže v USA do karantény. Před zápasem v UFC neprošel Mach Muradov a část týmu testem na covid

Na prvního máje se představí v hlavní bitvě večera na galavečeru Oktagon 23. „Pro mě je to určitě plus. Sice budu na zápas čekat dlouho do noci, ale je to plus," říká veterán českého MMA. „Myslím, že pokud budu vyhrávat, tak třeba dva zápasy a mohl bych dostat tu šanci jít o titul."

Opasek šampiona ve velterové váze je hlavním cílem pro Monstera. "Kvůli tomu jdu do Oktagonu, abych si vzal titul v 77. To je to, o co mi jde."