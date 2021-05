Dlouhá a vítězná cesta skončila. KO šampion z UFC je zpátky doma

Zakončení, které nelze zapomenout. Takovým se v UFC prezentoval Jiří Procházka. V hlavním zápase večera loktem z otočky uspal Dominicka Reyese. Teď už je hrdina zpátky doma. Při cestě z Las Vegas do Prahy si musel zvykat na to, že ho poznává mnohem víc lidí. „Měl jsem hlavní zápas, takže to už je vidět,“ říká český bojovník. A jeho trenéři dodávají: „Ve Vegas se s ním fotili a gratulovali mu. Při přestupu v Atlantě a potom v Paříži taky. Byl to velký zásah.“ Co dál prozradil na letišti? Kam se chystá na dovolenou a jak je to s dalším zápasem v UFC? Uvidíte v našem videu.