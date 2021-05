Šikana v dětství ho nezastavila. Teď jde česká těžká váha na britského obra

„V dětství jsem byl na svůj věk velkej kluk a tlustej. Byl jsem šikanovanej od starších žáků. Nikdy mi nic nešlo, byl jsem nemotornej. Takže jsem nikdy neměl sebevědomí. To platí doteď. Problém je tedy se sebevědomím. Že si moc nevěřím," vysvětluje dvaadvacetiletý boxer.

Právě zápas v Sheffieldu by to mohl změnit. „Určitě může pomoct. Když vyhraju, tak si myslím, že tenhle problém zmizí," je přesvědčený Tomáš Šálek. Uklidňovat ho bude fakt, že v utkání nebude favoritem. Nebude se muset tolik stresovat.

Britský soupeř Kash Ali je ve světovém žebříčku na 101. místě, český těžkotonážník o 33 příček za ním. Ali má na svém kontě 18 vítězství a 1 prohru a je také těžší a větší. „To mi ale vyhovuje. Raději boxuju s většími a těžšími než s menšími a pohyblivějšími. Nejsem tak rychlý, ale zase dost unesu. Takže jdu raději s někým silnějším, kdo má ránu než s nějakým lehkým pinkálkem. To mi nesedí," říká ústecký bojovník s bilancí 15-2.

Ke svému zatím poslednímu zápasu nastoupil Tomáš Šálek v únoru. Porazil Alaina Banonga

Zápas je vypsaný na 10 kol a půjde v něm o evropský titul organizace IBF. „Mohl by to být průlomový zápas. Když Tomáš vyhraje, hodně poskočí v žebříčku a může dostat nabídku na nějaký hodně lukrativní duel s hodně velkým jménem. Známým i pro širší veřejnost," předpovídá trenér Lukáš Konečný.

Aby to vyšlo, musí Tomáš Šálek zvítězit nad svou hlavou. A ještě předtím překonat svůj strach z létání. I ten mu cesty za zápasy znepříjemňuje. „Nejhorší je to před tím letem. To vědomí, že mě čeká let. Z toho se hodně vystresuju."

Když už je letadlo ve vzduchu, problém mizí. A může už myslet jen na to, jak se postaví svému soupeři. V zápase, od kterého hodně očekává. A o kterém mluví jako o zatím největším v kariéře.