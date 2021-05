Vše pro výhru a mistrovský pás! Tréninky českého šampiona končily v krvi

„Uráží mě, jak pořád říká, že se před ním schovávám. Že někde utíkám. Protože já jsem ten zápas s ním vzal hned, tak nevím, proč to pořád opakuje," říká rodák z Karviné. K titulové válce mělo původně dojít už na prvního máje. Kvůli zraněnému nosu se však přesunula o měsíc. David Kozma měl natrženou spodní lasturu a z nosu mu při sebemenším úderu začala téct krev.

V titulové bitvě, která bude příští sobotu vyvrcholením galavečera OKTAGON 24, by měla být velkou zbraní českého fightera fyzička. „Jestli to bude na čtyři až pět kol, tak si myslím, že tam se bude lámat chleba, tam bych mohl přebírat otěže. On na to není zvyklý. Zápas na pět kol nikdy neměl. Já už několikrát, takže vím, jak se v těch kolech cítím, co tam mám dělat."

Parádní titulový zápas. David Kozma porazil Kertesze na body

Utahat Brazilce. To by mohlo zafungovat. „David má takový styl, kdy se soupeře snaží unavit, vyšťavit. Skáče po těch lidech, po nohách, dělá takedowny, furt je tlačí, je pořád aktivní. Myslím, že by mohl Apolla utahat a tam by se nám mohla otevřít cesta k výhře," myslí si i trenér Marek Lončák.

Zatím poslední pětikolový duel si jeho svěřenec připsal v říjnu loňského roku. V Brně svedl těžkou bitvu s Maté Kerteszem. Předtím si v březnu 2019 v Ostravě podobným způsobem poradil se Samuelem Krištofičem. V organizaci OKTAGON MMA zatím nepoznal přemožitele.

Leandro Silva se chlubí tréninky s borci z UFC a hýří sebevědomím. Slušnou přípravu má za sebou i David Kozma. Dvakrát byl na kempu v Polsku, kde se připravoval například po boku Mateusze Gamrota, který taktéž nastupuje v UFC. Nebo Michala Pietrzaka z KSW.

25 minut bitvy! David Kozma porazil v březnu 2019 v Ostravě v titulovém zápase Piráta

Nejbližší cíl je jasný. Porazit Apolla. Udržet mistrovský pás. A potom? „Jsem domluvený s Oktagonem, že podepíšeme smlouvu na další dva zápasy. Takže, pokud se neozve UFC, zůstanu v Oktagonu," říká Růžový panter. Trenér Marek Lončák pak jeho slova ještě doplňuje: „Máme také nabídku z Ruska, z RCC. A myslím, že pokud titulový zápas skončí vítězně, tak ještě něco přijde."

A něco přijde i v osobním životě Davida Kozmy. Velká změna. V říjnu se mu narodí první potomek.