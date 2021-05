Sexy tvářička? Zajímá mě jediná věc, chci tě zabít, vzkázala bojovnice soupeřce

Je krásná, fanoušky provokuje sexy tanečky na oslavu vítězství. Jenže tvrďačka Valerie Loureda, hvězda MMA zápasící v organizaci Bellator, nechce být jen slavná „tanečníce" nebo „holka z plakátu". Před páteční bitvou na galavečeru v Connecticutu to také pěkně nahlas pojmenovala. „Když jdu do zápasu, musím udělat jedinou věc. Zabít soupeřku," vyhlásila před soubojem s Hannah Guyovou.

Je jí dvaadvacet, je hvězdou a nebojí se ukázat krásu svého těla. V MMA zatím neprohrála ani zápas (má bilanci 3:0) a svět bojových sportů často provokuje divokými oslavami vítězství. Těmi se pak chlubí i na sociálních sítích a fanoušci šílí. Někteří nadšením, další pak mají bojovnici jako terč, když se rodačce z Miami posmívají, že se prodává. Jako se to stalo loni, když seřezala Taru Graffovou.

„Když jdu do klece, tak nemyslím na nic jiného, než abych zabila soupeřku. To je jediná věc, která mě zajímá," vykládá pro MMA Fighting. Pochopitelně mluví v nadsázce a stačí jí, když bude sokyně končit poražena na lopatkách. Oslavné taneční kreace prý v tu chvíli dokonale vytěsní z hlavy. „Když ta chvíle přijde, zase se proměním a roztančím se. Vím, že to hodně lidem vadí, přijde jim to třeba jako malichernost, ale já to tak chci," vykládá dvaadvacetiletá hvězda Bellatoru.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

A dobře ví, proč to dělá. Dostala už řadu nabídek od producentů a vyhledávačů talentů. Mohla mít klidně i vlastní reality show. Mohla pomýšlet i na účast v oblíbeném projektu „Dancing with the Stars", kde si udělala velké jméno jiná bojovnice Paige VanZantová. Zatím ale Loureda dává všem košem.

Sexy bojovnice Paige VanZantová.

Instagram Paige VanZantová

„Byla jsem ráda, ale řekla jsem si, vydrž a buď trpělivá. Je mi 22 let a teď se prostě musím soustředit stoprocentně na trénink. V tělocvičně jsem úplně jiný člověk než pak venku. Klidně pak udělám něco šíleného," směje se bojovnice, která chce patřit mezi nejznámější tváře MMA na světě.

„Myslím, že jsem zajímavá. Třeba v Miami už každý ví, co je Bellator a to mě dělá šťastnou. Ráda vracím to dobré lidem, kteří mi věřili, i když jsem byla neznámá," dodává. Fanoušci už teď jistě čekají, jak v případě vítězství oslaví další výhru v Connecticutu.