Vražda! Indický olympijský medailista Kumar byl zatčen

Vážnému podezření čelí elitní indický zápasník Sušil Kumar. Dvojnásobný medailista z olympijských her byl v neděli v Dillí ještě spolu s dalším nejmenovaným mužem zatčen a obviněn z vraždy. Kumar před soudem obžalobu odmítl, nicméně jeho žádost o propuštění na kauci tribunál zamítl.

Indická policie vydala zatykač po rvačce, ke které došlo 4. května před stadionem v Dillí a po níž byli tři lidé převezeni do nemocnice. Jeden z nich, 23letý bývalý národní šampion v juniorské kategorii Sagar Rana, později následkům zranění podlehl.

Sedmatřicetiletý Kumar je ve své zemi považován za národního hrdinu poté, co nejprve na OH 2008 v Pekingu získal v kategorii do 66 kilogramů bronz a o čtyři roky později vybojoval ve volném stylu stříbrnou olympijskou medaili.

Wrestler Sushil Kumar arrested from Mundka, Delhi pic.twitter.com/TL69DoXv73 — Favda Singh (@favdasingh) May 23, 2021

V Londýně se Kumar zapsal do historie jako první Ind, který zápasil v olympijském finále.