Sexy výzva! Krásky si to rozdají v boxu bez rukavic

Nejkrásnější souboj v historii bojových sportů se blíží. Blonďatá Američanka Paige VanZantová si to 23. července v boxerské bitvě bez rukavic rozdá s brunetkou Rachael Ostovichovou. Dámy, které by mohly zářit v roli modelek na přehlídkových molech, se už jednou utkaly v UFC, teď se fanoušci mohou těšit na další střet. „Přijďte se podívat na prsa, uvidíte k tomu i pořádný souboj plný násilí," nechala se slyšet VanZantová. Lepší propagaci zmíněnému zápasu nejspíš nemohla udělat, fanoušci šílí a těší se na krvavou řežbu.

Bojovnice Paige VanZantová by klidně mohla být i modelkou. Chystá se ale na drsnou boxerskou bitvu bez rukavic.

Bojovnice Paige VanZantová se to nebojí rozjet třeba v kuchyni.

Do souboje krásných dam je ještě daleko, šéfové organizace Bare Knuckle Fighting Championship si už teď ale mohou mnout spokojeně ruce, protože naplánovaný zápas rozparádil fanoušky. VanZantová si to s Ostovichovou rozdala už v lednu 2019 v UFC, kdy vyhrála ve druhém kole, teď bude k vidění odveta v ještě drsnější disciplíně.

VanZantová, kterou sleduje na sociálních sítích 2,8 milionu lidí, už má v BKFC jeden zápas za sebou. V debutové bitvě prohrála na body se zkušenější Britain Hartovou. Čekalo se, zda se po hodně tvrdé zkušenosti na box bez rukavic nezanevře, ale opak byl pravdou. „Úžasná příležitost, úžasná šance. Chci co nejdříve další zápas," pochvalovala si, i když její krásná tvářička po zmíněném souboji doznala znatelné proměny.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Paige VanZant (@paigevanzant)

Bylo jasné, že je po konci v UFC hodně nažhavená k boji. Chtěla dokázat, že si váží šance, které od BKFC dostala. „Není to krok zpět, je to nová výzva," hlásila do světa, když podepsala smlouvu na čtyři zápasy, které jí zaručí příjem milion dolarů.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Paige VanZant (@paigevanzant)

Teď už je jasné, že se jí 23. července postaví v ringu Rachael Ostovichová. Pro ni to bude premiéra v BKFC. „Bude to hodně žhavé léto. Pojďme na to, všichni se uvidíme v červenci," napsala na sociálních sítích třicetiletá bojovnice. V poslední době se jí zápasnicky nevedlo, bez vítězství je od prosince 2017.