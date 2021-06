Táhni, Satane! Bojovník MMA si vysával krev z rány a plival ji po zdravotnících

Bojovník MMA a bývalý profesionální hráč ragby je souzen za napadení zdravotníků poté, co po nich plival krev a vykřikoval, že vidí ďábla. Australský ranař Samuel Patrick Dobb byl loni v květnu středem pozornosti policistů v Queenslandu, když se choval agresivně a vykřikoval „f*ck off, Satan.“ (Táhni, Satane)

Dobb si během svého běsnění způsobil zranění a byla mu přivolána sanitka. Když ho odvážela, z otevřené rány na prstě si vysál krev a plival ji po zdravotnících, kteří ho ošetřovali.

Bojovník u soudu tvrdil, že je nevinný, a hájil se tím, že za to, že během jízdy viděl démonicky vypadající věci, které se mu smály, může kořeněný nápoj. Prý vědomě neužil žádné omamné látky, protože by mohly ohrozit jeho začínající zápasnickou kariéru v MMA.

#RTA Un luchador de MMA es acusado de escupir sangre a un médico cuando presuntamente vio cosas demoníacas "gritándole y riéndose de él". El australiano Samuel Patrick Dobb se declaró inocente de la acusación, mientras afirmó que consumió ... https://t.co/MkWFyb33FF pic.twitter.com/u5vJuEUirq — Nica Noticias (@NicaNws) June 6, 2021

„Nikdy bych to neriskoval," řekl. „Připadalo mi to tak skutečné... démonicky vypadající tváře, které na mě křičely, smály se mi a říkaly, že přijdu do pekla, že už mě mají," vypověděl u soudu Dobb.

Proces se obnovil poté, co předchozí řízení zmatečně vedl jeden z porotců okresního soudu Southportu.