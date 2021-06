Judistka Matějčková na MS nestačila na někdejší šampionku a vypadla v 1. kole

Matějčková měla těžký los. Pětatřicetiletá Verkerková je mistryní světa z roku 2009 a k tomu má ze světových šampionátů ještě stříbro a dva bronzy, naposledy vybojovala třetí místo před třemi lety v Baku.

Třiadvacetiletá Matějčková s ní vydržela bojovat dvě minuty a 39 sekund. Na konci duelu neodolala útoku zkušené Nizozemky na zemi a prohrála na ipon.

https://www.facebook.com/czechjudo/videos/4043631599055766/

Maximem české výpravy na tomto mistrovství světa tak bylo druhé kolo. Dostal se do něj mimo jiné David Klammert v kategorii do 90 kilogramů, kterému to matematicky stačilo na potvrzení olympijské kvalifikace. Oficiálně to mezinárodní federace potvrdí po šampionátu. Naopak David Pulkrábek bude po vyřazení ve druhém kole v olympijském žebříčku první pod čarou. Nepomohl mu ani Klammert, který ho mohl dostat na hry v Tokiu, pokud by skončil nejhůře pátý.