Zdařilý reparát a pochvala od Procházky! Slovenská naděje MMA znovu zaúřadovala

Slovenský zápasník MMA Ronald Paradeiser má za sebou návrat do kulaté klece OKTAGONU. Čtyřiadvacetiletý bojovník byl blízko jednomu z vrcholů v kariéře. Titulová šance ale zůstala nevyužita. Nyní se po nepříjemné porážce v důležitém zápase znovu ukázal v souboji na turnaji OKTAGON 25 v brněnské pevnosti a před diváky z toho bylo přesvědčivé vítězství nad Němcem Ardou Adasem. „Podpora byla brutální. Velice jsem si to užil, protože hala bez diváků je úplně jiná než s nimi,“ pochvaloval si Paradeiser přítomnost publika.

Po necelém půl roce nadešel čas návratu. Hned při příchodu slovenského bojovníka ke kleci v brněnské Zoner BobyHall bylo jasno. Jednalo se o jiného Paradeisera. Klidného, ale především vyspělého. Od první minuty souboje s německým soupeřem Ardou Adasem si šel Slovák pomalu a soustředěně za svým cílem. „Prohra s Ivanem Buchingerem mě usměrnila na cestě být lepším bojovníkem," připomněl porážku v souboji o mistrovský pás lehké váhy se slovenským veteránem.

Pokora. Taková slova se drala na jazyk při pohledu na rodáka z Gbel. Vytáhlý zápasník poznal v zápase s Buchingerem cenu porážky, ze které si vzal zejména to dobré. I přes vítězství nad německým ranařem nebyl Paradeiser se svým výkonem příliš spokojen. „Výhra mě samozřejmě těší. Hned jsem si však po zápase uvědomil, že to nebylo takové, jako je u mě zvykem. Nebyla tam moje chuť a dravost," analyzoval kriticky svůj výkon člen bratislavské Octagon Fighting Academy.

Slovenský bojovník oplýval téměř celý duel větší aktivitou, přesto se Adas dokázal několikrát vymanit z nepříjemného tlaku a pokusil se sám zaútočit. Na konci prvního kola ale měl Paradeiser svého soupeře téměř na lopatě. Ukončení před limitem bylo na spadnutí. Tvrdá kombinace našla cíl, avšak německý sok po lehkém zavrávorání dokázal atak ustát. „Stále jsem viděl soupeři v očích, že je přítomný. To mě drželo zpět, abych do toho více nevletěl," popisoval mladý fighter situaci z úvodní pětiminutovky.

Celý patnáctiminutový boj nakonec opanoval slovenský zápasník, který se více tlačil za výhrou a bylo jasně patrné, že chce odčinit poslední neúspěch. Další motivaci v něm mohli vzbudit také moderátoři celého turnaje. „Překvapili mě, protože předpokládali, že zápas prohraju. Říkal jsem, jestli jsou to vůbec Slováci, když fandí soupeři ze zahraničí," usmál se nadějný bojovník, který si připsal již dvanáctou výhru v profesionálním MMA.

Po zápase se také dostalo Paradeiserovi několika gratulací. Nejvíce se vyjímala ta od Jiřího Procházky. Poklona od úspěšného českého zástupce nastupujícího v UFC ho viditelně potěšila. „Velice ho obdivuji. Pro mě je to momentálně nejlepší zápasník MMA na světě. Byla to pro mě velká pocta, že mi pogratuloval k vítězství," uvedl Paradeiser, který následně nastínil své plány do následujících týdnů.

„Chtěl bych zápasit, co nejdříve. Klidně už na Štvanici, ale uvidíme, jak to bude vypadat se zraněnou nohou. Nemám z toho příliš dobrý pocit. Není to zlomené, ale cítím, že nemám stabilitu. Pravděpodobnější tedy bude, že se představím až v září na turnaji OKTAGON 27 v Bratislavě."