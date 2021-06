Neporažený Gane. Blíží se francouzská bitva o titul těžké váhy?

Stále bez porážky! Francouzský zápasník MMA Ciryl Gane si připsal v UFC šesté vítězství v řadě. Na turnaji UFC Fight Night 190 porazil v šestém zápase v prestižní organizaci ruský tank Alexandera Volkova. Dvoumetrový rodák z Moskvy byl před zápasem v žebříčku těžké váhy UFC na pátém místě. Jednatřicetiletý Francouz byl postavený ještě výše na pozici tři. S velkou pravděpodobností by tak pro vítěze souboje mohla brzy přijít premiérová titulová šance. Vznikla by tak zajímavá situace, kdy by se o pás těžké váhy popasovali dva zápasníci z Paříže. Ve Francii bylo ještě na začátku roku 2020 MMA zakázáno.