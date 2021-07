Petráška zpátky do klece poslala manželka. Teď chce soupeřům ukázat zlejší tvář

Fanoušci se dočkali. Miloš Meloun Petrášek znovu našel chuť do zápasení. Comeback si odbude 24. července na galavečeru OKTAGON 26 na pražské Štvanici. Naposledy zápasil v listopadu předloňského roku. Série tří porážek v řadě zapříčinila, že se mu dlouho do žádného dalšího souboje nechtělo. To už je ale minulostí. „Těším se. Doufám, že ukážu úplně novou verzi Melouna,“ slibuje osmadvacetiletý zápasník. Více už v našem videu.

Míň taktiky a větší chuť se jít porvat. V tom spočívá jeho změna. „Bude to míň racionálně uvažující Meloun a víc emocionálně uvažující Meloun," vysvětluje. Musí soupeře víc nenávidět. Na tréninku mu to prý jde. Ostatní ho chválí, že je zlejší.

Dokáže to přenést i do zápasu? Na Štvanici to prověří Chorvat Vlado Neferanovič. s vyrovnanou bilancí 6 výher, 6 proher. Stejně jako jeho český protivník má na kontě sérii porážek. Kdo z nich ji utne?

Miloš Petrášek naposledy zápasil v listopadu 2019. V pražské O2 areně prohrál na body s Joachimem Christensenem

Sport.cz

Miloš Petrášek do zápasu dlouho jít nechtěl. Připravoval se ale dál naplno. Stále stejně. Po boku předních českých bojovníků. S Jiřím Procházkou, Karlosem Vémolou nebo Michalem Martínkem. Zlomilo se to až nedávno a Miloš Petrášek je zpět. „Říkal jsem si, že už nejsem nejmladší, a že by mi mohl taky úplně ujet vlak. Že toho pak nechci litovat. Řekl jsem si, že se furt cítím dobře, takže je čas si to s někým rozdat," zdůvodňuje své rozhodnutí.

Se smíchem pak dodává, že se našel i jiný důvod. „Manželka řekla, že už jsem nesnesitelnej, ať už jdu okamžitě zápasit!"

Věří, že se jeho kariéra znovu nastartuje a odhaluje další plány. Chtěl by vyzkoušet přestup o váhu níž. Z polotěžké váhy do střední. Shodit z 93 do 84 kg. Přestup by to nebyl trvalý, ale krátkodobý. Na pár zápasů.

O soupeři už by věděl. „Bylo by super jít s Pirátem. Už jsme vlastně spolu zápas mít měli a on chce v 84 bojovat o titul s Karlosem, tak jsem si říkal, že bych byl taková dobrá mezizastávka mezi tím."