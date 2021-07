Velká ztráta! Vémola na Štvanici o titul bojovat nebude

Český MMA zápasník Karlos Vémola se nepředstaví na blížícím se turnaji OKTAGON 26 na pražské Štvanici. Šestatřicetiletý bojovník má utržený triceps a 24. července tak do titulového zápasu o pás střední váhy s polským veteránem Marcinem Narusczczkou nenastoupí. Promotéři ale dokázali sehnat náhradu. O prozatímní titul bude s Polákem bojovat slovenský válečník Samuel Krištofič.

Karlos Vémola (vpravo) do bitvy o pás střední váhy s Polákem Marcinem Naruszczkou nenastoupí.

Veterána UFC trápily vleklé zdravotní potíže, které mu zkomplikovaly cestu k červencové bitvě. Vémola měl za sebou vedle plánované operace ramena i léčení zánětu v lokti. „Karlos Vémola musí odstoupit ze zápasu na Štvanici. Po sérii několika zranění není nakonec kvůli utrženému tricepsu i přes veškerou snahu schopen nastoupit k titulovému duelu," uvedla na svých sociálních sítích organizace OKTAGON MMA.

Terminátor ukázal, že se nevzdává a chtěl na Štvanici nastoupit. Nakonec se ale turnaj obejde bez něj. Zisk ztraceného titulu, o který přišel vinou nenavážení limitu v minulé titulové bitvě střední váhy se Slovákem Milanem Ďatelinkou, se tak odkládá na neurčito.

Promotéři organizace OKTAGON MMA zareagovali pohotově. Štvanice o hlavní zápas večera nepřijde. Naruszczku prověří v bitvě o prozatímní titul střední váhy Slovák Krištofič. Pirát se naposledy představil před třemi týdny na turnaji OKTAGON 25 v Brně. Tehdy si bez větších potíží poradil se zápasníkem z Americké Samoy Alem Matavaem.

Je známo, že mezi Vémolou a Krištofičem to dlouhou dobu vře. Případné vítězství slovenského bojovníka by znamenalo jejich vzájemný souboj o volný titul střední váhy. Pirát je svěřencem Attily Végha, což by potenciálnímu zápasu přidalo další náboj.

Osmatřicetiletý Narusczczka si vybojoval titulovou příležitost v zápase s americkým ranařem Ericem Spicelym na konci května na turnaji OKTAGON 24. Bývalého zápasníka organizace UFC porazil Polák ve druhém kole po technickém knokautu.