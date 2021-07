Hvězdný judista Riner přiznal, že si v únoru přetrhl zkřížený vaz v kolenu

Hvězdný francouzský judista Teddy Riner krátce před začátkem olympijských her v Tokiu přiznal, že si letos v únoru přetrhl zkřížený vaz v kolenu. Obhájce zlatých medailí z Londýna a Ria de Janeiro v nejtěžší kategorii a jeden z velkých soupeřů Lukáše Krpálka se po vážném zranění vrátil k tréninku už po dvou měsících.

"Myslel jsem si, že mě čeká sedmiměsíční pauza, což by znamenalo pro olympiádu konec," řekl agentuře AFP Riner, jenž se zranil během tréninkového kempu v Maroku.

Po návratu do Francie mu lékaři řekli, že si musí dát tříměsíční přestávku. "Ale já jim odpověděl, že to není možné. Věděl jsem totiž jednu věc, že kdykoli jsem se během kariéry zranil a lékaři mi třeba řekli, že to vypadá na čtyři týdny, tak jsem byl v podstatě zdravý už za dva," uvedl dvaatřicetiletý Riner.

Desetinásobný mistr světa se v posledních letech objevoval na tatami jen sporadicky. Na olympijském turnaji proto nebude mezi nasazenými a už na úvod se může teoreticky střetnout s českou nadějí Krpálkem, jenž do nejtěžší kategorie přestoupil po vítězství v Riu ve váze do 100 kg.