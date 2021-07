Meloun ukázal při vážení svoji zlou tvář. Jdu soupeři rozbít držku, hlásí

Naváženo. Štvanice připravena. V sobotu večer bude hostit galavečer OKTAGON 26. Praha zažije velký MMA návrat. Comeback Miloše Petráška. Po roce a osmi měsících. Při vážení si Meloun pěkně zařval. Proti Chorvatu Neferanovičovi chce ukázat svoji zlou verzi. „Musím to víc brát jako punk. Je to sice drsný, ale v tomhle sportu musím dělat určitý ústupky, i přes svoje povahové rysy,“ říká osmadvacetiletý zápasník ke své proměně.

Soupeř byl z počínání českého tvrďáka rozhozený. „Byl překvapenej, že když koukal na minulé staredowny, tak si myslel, že jsem v pohodě kluk. A teď z toho byl zaskočenej. Ale o to mi šlo," netají spokojenost Miloš Petrášek. Co se dělo při vážení, na to se podívejte v našem videu.

Štvanice uvidí celkem 12 zápasů. Tím hlavním bude souboj o prozatímní titul střední váhy organizace OKTAGON MMA. Samuel Pirát Krištofič vs. Marcin Naruszczka. Původně se měl Polák utkat o pás šampiona s Karlosem Vémolou. Toho ale zastavila série zdravotních problémů, a tak jej zastoupí slovenský rival.

„Fanoušci v sobotu uvidí vítězného Piráta," slibuje Krištofič. Naruszczkovi pak vzkazuje: „Snaží se působit až přehnaně tvrdě. Je mu 38 let, je to možná jeho poslední šance na opasek. Vidím to odhodlání, ale zítra to stačit nebude. Titul mu nedám!"

Galavečer OKTAGON 26 startuje v sobotu v 19 hodin. V akci budou také Lucie Pudilová, Matúš Juráček nebo Tereza Bledá.